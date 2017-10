Tunisie: Que de soucis financiers!

Les deux ex-présidents du club, Moncef Sellami et Slaheddine Zahaf, présents aux travaux de cette instance, ont réitéré de leur côté leur soutien au club, tout en faisant appel aux différentes composantes du paysage sportif du club de resserrer leurs rangs et de laisser de côté les différends qui opposent certains d'entre eux.

Le rapport financier, présenté par le trésorier, Mohamed Sabeur Hachicha, a précisé que le montant total des dépenses au cours du précédent exercice ont atteint plus de 15 milliards de nos millimes, dont plus de 7 milliards 663 millions pour l'équipe première de football, sans compter les frais de déplacement de l'équipe, à travers le continent pour ses obligations panafricaines.

Celles-ci ont été surtout d'ordre financier, émanant des dettes qui ont monté au premier plan d'un seul coup, ce qui prête à équivoque quant aux tenants et aboutissants de cette confrontation majeure avec les créanciers, tout comme les instances appropriées de la Fifa : «Le club a accordé, a-t-il souligné, l'importance qu'il faut aux multiples dossiers qui viennent d'être ouverts, parvenant à trouver des solutions à ceux afférents aux redevances des clubs aux joueurs Lima Mabidi, Marius Noubissi, Younès Sentamo, Slim Ben Jemii, Ibrahim Khelil Sylla, Ndong, Junior Ajayi et Kingsley Sokary... D'autres dossiers restent ouverts, notamment ceux afférents aux redevances de l'ex-entraîneur Paulo Duarte, et son adjoint, Narcisse Yamigou, des joueurs Stephan N'yarko, Brahim Bahri, Raymond Monday, Mustapha Koujabi et Bruno Da Sylva».

Les travaux de cette instance, qui ont duré plus de cinq heures, ont été marqués par le souci majeur des présents d'assurer les conditions idoines pour une plus grande plus-value du rendement des différentes sections sportives du club, notamment celle de l'équipe senior.

