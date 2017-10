Egypte: L'Egypte, 28 ans après

L'Egypte a décroché son billet pour la Coupe du monde 2018 au bout d'un match à suspense conclu dans le temps additionnel.

Face au Congo, les Egyptiens se sont imposés par deux buts à un et ne risquent plus rien à une journée de la fin des éliminatoires.

Dans ce groupe E, les Egyptiens ont devancé l'Ouganda, le Ghana et le Congo. Encore une fois, Mohamed Salah a revêtu l'habit de sauveur avec un but à la 63' et un penalty transformé dans le temps additionnel. Dans ce match face au Congo, l'Egypte n'a pas montré un grand visage et aurait même pu encaisser un but en début de seconde période sans une grosse parade de Hadhari. Après le but de Salah, l'égalisation du Congo à la 87' minute a jeté un coup de froid sur un stade complètement plein, avant le penalty de la délivrance transformé par Salah. L'Egypte est ainsi le deuxième pays africain à décrocher un billet pour le mondial russe 2018 après le Nigeria.

Le Mondial 90, dernière participation en date !

Dans une ambiance de feu avec un stade de Borg El Arab à guichets fermés (86.000 fans), les Pharaons ont donc validé leur billet en dominant le Congo.

Avec 4 points d'avance sur son dauphin, l'Ouganda, le vice-champion d'Afrique en titre ne peut plus être rejoint. Grâce à qui ? Grâce à la signature de l'attaquant du FC Liverpool, Mohamed Salah, pardi !