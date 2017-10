Tunisie: L'Afrique en toile de fond !

Pour confirmer la belle dynamique du moment, le CA doit garder la main et ne plus retomber dans ses travers.

Concernant l'état de forme des joueurs, Marco Simone est confiant. Malgré l'enchaînement des matches du début de saison (CAF et championnat), le technicien clubiste estime que ce n'est pas préjudiciable, même si la fatigue se lisait sur les visages face à Supersport. L'altitude, les longs périples et l'humidité.

Ce sont les aléas du « métier ». Maintenant, si l'on se projette vers le futur, ces interrogations vont se poser quand le CA devra enchaîner les rencontres. Pour l'étape à venir, sans réelles surprises, le coach lombard va encore articuler son ossature autour de 14 joueurs. Ce n'est pas faute de choix, mais d'alternatives viables dans les trois compartiments.

Cependant, quelques zones d'ombre doivent être clarifiées.

Quel rôle pour le latéral Slimane Kchok ? Toujours un axe défensif à trois ou un retour à une approche plus classique ?

Le cas échéant, qui de Ifa ou de Jaziri serait associé à Apoko ?

Plus haut, au milieu, le nombre de récupérateurs dépassent largement celui des créateurs. Le CA serait-il devenu un destructeur du jeu adverse plus qu'un monopolisateur du ballon ?

En attaque enfin, Rusike sera-t-il prêt à temps ?

Qui épaulera Saber Khelifa et Brahim Chenihi à l'avenir ?

Manoubi Hadded, Khefifi ou Zemzemi ? Que de questions qui taraudent les esprits clubistes. Un fait est certain actuellement au Club Africain. Il n'y pas actuellement de joueur « fuoriclass », dont l'absence pourrait faire passer un frisson dans le dos des supporters. Certains ont beau écarquiller les yeux et chercher le maillon manquant, en vain. La force de l'équipe, c'est le groupe.

Le maillon faible du onze clubiste, c'est le doute et cette fragilité d'ordre mental même en cours de match (surtout vers la fin poussive de certaines rencontres).

Des pions essentiels de l'échiquier

Cela dit, depuis quelque temps, un trident se détache volet performance. Le capitaine Saber Khelifa, le défenseur-sentinelle Apoko et le dernier rempart Atef Dkhili ont pesé d'un tout autre poids que leurs coéquipiers. En clair, ils ont incarné des pions essentiels de l'échiquier de Marco Simone. Nous pouvons même nous avancer à dire qu'un seul être vous manque parmi ce trio et tout pourrait être dépeuplé. D'ailleurs, pour le Ghanéen Nicolas Apoko, la bonne pioche clubiste de l'année, s'il rayonne dans l'axe, il n'a pas, non plus, de véritable suppléant à ce poste.

Dans un stade de Radès annoncé incandescent, même si nous n'y sommes pas encore, le CA a rendez-vous avec l'histoire en croisant le fer avec Supersport d'Afrique du Sud.

Un rendez-vous qu'ils ne raterait pour rien au monde.

D'ici quelques jours, les supporters devront se ruer pour s'offrir les précieux sésames. Les prévisions les plus optimistes annoncent une affluence de 50.000 personnes et même plus pour ce duel des deux extrémités du continent, avec l'Afrique en toile de fond !