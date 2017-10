Tunisie: «La Tunisie impressionne déjà»

C'est que depuis la désignation du coach national Nabil Maâloul au mois de mai dernier, la sélection nationale est en train de subir une métamorphose totale à tous les niveaux.

Aujourd'hui, nous avons consulté Mrad Mahjoub pour nous parler de cette mue spectaculaire survenue grâce à quelques «bricolages» très astucieux élaborés par Nabil Maâloul dont les fruits ont été rapidement cueillis.

Pour Mrad Mahjoub, «avant même la décision d'opter pour Nabil Maâloul en remplacement d'Henri Kasperczak, j'ai toujours dit que Mâaloul se trouve être la meilleure solution pour résoudre le problème de l'entraîneur national. D'abord parce qu'à mon avis une équipe nationale se doit d'être entraînée par un enfant du pays et ensuite parce que Nabil Maâloul est bien outillé pour réussir dans cette mission délicate.

Grâce à sa perspicacité et à son intelligence, il a rapidement su créer une atmosphère saine et une bonne entente au sein de sa sélection. Et cela est très important pour qu'un entraîneur puisse asseoir sa stratégie de travail sur une bonne base. Après, en parfait connaisseur des caractéristiques de notre football et de la valeur de tous nos joueurs sélectionnables, il a commencé à bâtir un ensemble harmonieux et équilibré dont l'efficacité s'est vérifié dès la première sortie du onze national le 12 juin 2017 en amical contre l'Egypte (1-0)».

La Tunisie fera un bon Mondial

En effet, la manière, avec laquelle a joué la Tunisie ce jour-là face à l'Egypte, qui était renforcée par sa star Mohamed Salah, était très convaincante dans la mesure où le décalage des niveaux était nettement en faveur des nôtres. Du coup, on sentait que la touche de Maâloul était déjà visible et qu'une nouvelle page était bel et bien ouverte pour écrire les prouesses à venir.

«Depuis ce jour-là, la progression de l'équipe nationale est devenue palpable et continue. Et à chaque match, des retouches de maître sont apportées pour confirmer et pérenniser cette progression. Et même au cours du match difficile de Kinshasa face au Congo (2-2), nous n'avons jamais douté. En bon psychologue qui maîtrise l'art de la communication avec ses protégés, Maâloul a su comment leur remonter le moral à la mi-temps et par le biais de quelques remplacements intelligents, il est parvenu à donner la possibilité à l'équipe nationale de rentrer à Tunis avec un très précieux score de parité (2-2)».

La remontée réussie à Kinshasa a été le déclic et le commencement d'une nouvelle belle aventure de notre onze national dans la compétition internationale la plus prestigieuse. Et Mrad Mahjoub d'ajouter : «Pour ne pas couper avec la courbe croissante de la marche de l'équipe nationale, Maâloul a eu la présence d'esprit de programmer rapidement le stage de Tabarka suite à l'élimination de l'EST de la Champions League par peur pour les internationaux «sang et or» dont le moral ne devait pas être affecté outre mesure à la veille de l'important match de Conakry.

Pour moi, ce genre d'initiative dénote une parfaite connaissance de la mentalité des joueurs tunisiens. A mon avis, l'équipe nationale de Nabil Maâloul est désormais sur la voie royale et sa qualification pour le Mondial de Russie est garantie.

Maintenant, il y a lieu de procéder aux rectifications nécessaires pour que le flanc droit de l'équipe carbure au même rythme que celui de la partie gauche et ainsi le tour sera joué. Le talent impressionnant de M'sakni que Maâloul a transformé en vrai régisseur, ajouté à la bonne qualité des autres membres de la sélection, à savoir Ben Amor, Khénissi, Meriah, Badri, Naguez, Maâloul, Khazri et Sliti pour ne citer que ceux-là, nous donnent le droit de rêver et d'espérer que la Tunisie fera une honorable participation à la Coupe du monde».