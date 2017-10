Tunisie: Tous les chemins mènent à Moscou...

Youssef Msakni et ses camarades sont avertis : c'est le résultat et la manière qu'on attend d'eux le soir du 11 novembre prochain, une date à écrire en lettres d'or dans l'histoire du football tunisien.

Bénéficiant du parcours confortable de son prédécesseur, l'ancien-nouvel sélectionneur national marqua son retour par une brillante victoire au détriment de l'Egypte pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019. En battant la RD Congo avant d'aller la tenir en échec et remporter la victoire au détriment de la Guinée samedi dernier, Nabil Maâloul et l'équipe de Tunisie y sont presque. La Tunisie est à quatre-vingt-dix minutes du bonheur. Un petit point récolté contre la Libye, le 11 novembre prochain sur la pelouse centrale du stade olympique de Radès, et le team national décrochera officiellement son billet pour la Russie.

