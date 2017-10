Liberia: Les Libériens aux urnes pour élire le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf

Plus de deux millions de Libériens votent mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf,… Plus »

Lui non plus n'est pas issu de l'élite américano-libérienne. L'homme d'affaires Alexander Cummings promet, lui, de s'attaquer à la corruption. Le scrutin s'annonce donc serré.

« C'est lui qui représente le plus les autochtones, explique Maurine Mahounon. N'oubliez pas que ce pays a été qu'on le veuille ou non victime d'une sorte d'apartheid.

Elle a respecté le jeu démocratique et elle a décidé de se retirer après ses deux mandats », souligne Maurice Mahounon, docteur en sciences politiques et spécialiste du Liberia.

