Sénégal: Inscriptions dans les écoles et établissements - Haro sur les frais exorbitants

Les élèves ont repris le chemin de l'école hier, lundi 9 octobre 2017, dans un contexte de «Ubbi tey Jàng tey» et de dépôt des préavis de grève par des syndicats d'enseignants.

Pendant ce temps, chez certains parents, le désarroi est total face à la flambée des frais d'inscriptions. La circulaire d'octobre 2007 fixant les frais d'inscription dans les collèges et lycées publics entre trois mille et dix mille francs, n'est pas effective dans certains établissements. Ces montants sont répartis entre le sport scolaire, l'assurance, la santé et les orientations. T

Toutefois, les frais d'inscription n'intègrent pas les cotisations des Associations des parents d'élèves (Ape) dont les modalités de recouvrement et de dépenses autorisées sont à négocier dans le cadre du Conseil de gestion. Ce qui soulève l'ire des parents d'élèves. A titre d'exemple, à Kaolack, la gestion des frais dans les établissements suscite beaucoup d'inquiétudes chez les parents d'élèves. L'Union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal (Unapees) tire la sonnette d'alarme et avertie les parents.

Débourser entre 13.000 et 22.500 F cfa à Dakar, dépassant largement le plafond (10.000 F cfa)

Les élèves ont rejoint les enseignants et professeurs hier, lundi 9 octobre 2017, dans les écoles et établissements. C'est le temps pour la plupart des potaches - loin du concept Ubbi tey Jàng tey - de procéder aux inscriptions administratives et pédagogiques. Au lycée Blaise Diagne, les frais d'inscriptions s'élèvent à 13.000 F Cfa pour les classes de 3e et 22.500 F Cfa pour les classes de seconde et terminale. Au Cem Thiaroye Azur, l'on respecte le montant des frais d'inscriptions fixés par la circulaire du ministère de l'Education nationale.

L'autre constat fait lors de cette rentée des classes officiellement effective pour tous les élèves du Sénégal depuis hier, lundi 09 octobre, c'est que des classes dans certains établissements scolaire sont bondés d'élèves. Ces derniers se sont déplacés pour s'acquitter des modalités d'inscriptions ou de réinscriptions. Au lycée Blaise Diagne les frais d'inscriptions s'élèvent à 13.000 F Cfa pour les classes de 3e, 12.500 F Cfa pour les élèves de 6e, 5e et 4e. Les potaches en classes de Seconde, Première et Terminale doivent débourser 22.500 F Cfa. Des montants jugés excessifs pour les parents.

A l'école Mass Massaer Niane, le directeur Elhadji Dieng estime que «le montant des droits d'inscription n'est pas encore fixé. Ce sera fait en collaboration avec les parents d'élèves». Non sans préciser que ce n'est pas une obligation. C'est le cas aussi pour l'école élémentaire Thiaroye Azur. La directrice, Mme Tall, souligne que «c'est juste une sorte de cotisation des parents d'élèves pour plus entretenir l'école et bien la nettoyer». Elle précise, toutefois, que «les élèves cotisent 2000 F Cfa pour l'achat de blousses. C'est pour éviter une discrimination entre les élèves».

Thiaroye respecte le montant fixe par lettre circulaire du ministre

Il est 10h, sous un chaud soleil. Nous sommes devant le Cem Thiaroye Azur, situé dans la cité ISRA (Institut sénégalais de recherche agricole). Ici, les herbes ont poussé un peu partout. La saison des pluies est passée par là. Peu d'élèves sont là pour s'inscrire, pour certains, ou pour se réinscrire, pour d'autres. Les inscriptions se font dans la salle des professeurs, où autres bureaux. Les élèves font la queue pour remplir cette formalité.

Mme Samb, surveillante dans ce Cem, est chargée d'inscrire les élèves en classe de 6e qui sont directement orientés dans cet établissement. Selon elle, «les frais d'inscriptions sont fixés à 10.000 Cfa, avec les dossiers que l'élève nouvellement orienté doit amener». Et pour cette parente d'élève, Ndèye Dièye, «les frais d'inscription sont abordable. 10.000 F Cfa pour toute une année, ce n'est pas mal pour nous issus de familles modestes».

Plus loin, le lycée de la commune de Mbao, qui s'avère être l'un des plus grands de la zone, présente le même décor. Un grand établissement, très spacieux, avec des arbres, un restaurant, une bibliothèque et autres structures. Beaucoup d'élèves sont venus pour les formalités d'inscriptions, surtout ceux qui sont orientés ici en classe de seconde. «Je viens m'inscrire. Pour cela, il faut une somme de 10.000 F Cfa et un dossier contenant 3 photos, une fiche d'orientation, un bulletin de naissance et aussi mon bulletin de 2nd semestre de la 3e», nous fait savoir Aminata Ngom, élève en classe de 2nd.

Abdoulaye Fane, Président UNAPEES : «Nous interpellons le ministre»

«A l'élémentaire, les textes sont très clairs. C'est gratuit. Cependant l'assemblée générale de l'Association des parents d'élèves peut s'accorder sur une cotisation annuelle en vue de contribuer aux multiples charges auxquelles sont confrontées les écoles. C'est juste pour permettre à l'école de se doter de ressources financières pour les dépenses courantes. Quant aux frais d'inscription au Moyen et Secondaire, ils s'élèvent entre 3000 F Cfa et 10000 F Cfa.

Le ministre de l'Éducation nationale a donné des instructions pour qu'aucun élève ne soit renvoyé s'il n'a pas versé ce montant. Il s'agit pour les chefs d'établissements d'accorder un temps aux parents afin qu'ils s'en acquittent dans les meilleurs délais. Nous interpellons le ministre sur cette situation pour qu'il prennent ses dispositions».