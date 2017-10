Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA et la tuberculose - Le gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires internationaux

Après avoir été reçue par le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga, la semaine dernière, la délégation internationale des partenaires œuvrant pour combattre les deaux fléaux, qui séjourne en RDC, depuis le 27 septembre, a été reçue par le Premier ministre Bruno Tshibala.

Au cours de cette audience, le Premier ministre a indiqué toute la disponibilité des autorités congolaises à travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers internationaux pour progresser vers l'élimination de la tuberculose et du VIH-sida en RDC d'ici 2030, en rapport avec les objectifs de développement durable. Cet engagement du gouvernement est une assurance pour cette délégation venue à Kinshasa pour se rendre compte des efforts déployés dans la lutte contre le sida et la tuberculose.

Au terme de cette audience, le représentant de l'OMS en RDC, le Dr Allarangar Yokouidé, a laissé entendre qu'il était question de parler avec le Premier ministre de "l'existence des outils efficaces qui ont été mis au point pour permettre une meilleure synchronisation des traitements et un suivi satisfaisant des patients dans le cadre d'un programme intégré VIH-sida-tuberculose". Il s'agit notamment explique le représentant de l'OMS de nouvelles directives et politiques, de nouveaux tests diagnostiques et de nouveaux médicaments ainsi que de nouvelles approches d'offres de services et d'évidences pour un meilleur ciblage des groupes de populations à très haut risque.

En matière de lutte contre la tuberculose et le sida, la RDC se caractérise par une forte incidence de la tuberculose, avec plus de 50% des cas qui restent non détectés et qu'il faut retrouver. On note aussi des besoins non encore couverts qui font qu'une attention particulière sera désormais portée sur l'expérience de guichet unique et des soins différenciés.

Cette expérience va renforcer également les activités de recherche active des cas au niveau des communautés et des familles, afin de prévenir de nouvelles infections. Toutefois pour relever ce défi, le Dr Théodore Assani, directeur adjoint du Programme national de lutte contre le sida soutient que la priorité, "en ce qui concerne les soins différenciés, est de mobiliser davantage des ressources financières pour rendre plus efficaces les traitements du VIH en nous appuyant sur les agents de santé communautaires ou les groupes de traitement antirétroviral",

Il faudra aussi , fait-il savoir, mettre en place un nouveau modèle de prise en charge pérenne des malades, dans le cadre de la coïnfection tuberculose-VIH, à travers la stratégie de « guichet unique » qui devra aider la RDC à capitaliser les bonnes pratiques. « Un plan opérationnel visant l'extension de l'équipement médical avec des machines GeneXpert dans les provinces prioritaires de la RDC permettra également l'accélération de tests moléculaires suffisamment simples et robustes pour la détection de la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire en un temps record dans les communautés », a ajouté le Dr Assani.

Rappelons que la délégation conjointe a été également reçue, le 5 octobre et le 6 octobre, respectivement par le président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minaku, au Palais du peuple de Kinshasa, et par le ministre d'État chargé du Budget, M. Pierre Kangudia Mbayi, dans le cadre d'un plaidoyer renforcé visant la mobilisation et l'accroissement des ressources domestiques en faveur du secteur de la santé et des traitements innovants. En particulier, le paiement des fonds de contrepartie pour la prochaine subvention du Fonds mondial pour la RDC.