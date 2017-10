Sénégal: Le déficit d'enseignants et de tables-bancs et l'absence d'élèves, les principales difficultés à Diourbel

Les indications contenues dans la Lettre circulaire du ministre de l'Education nationale sur les inscriptions ont été respectées dans les écoles moyennes et secondaires. Au niveau du Collège d'enseignement moyen (Cem) de Taïba Moutoufa, les inscriptions varient entre 7000 et 7500 F Cfa, à en croire Abdoulaye Diouf, le principal de cette école.

Gana Sène soutient, pour sa part, que la rentrée est effective à 90%. Sur un échantillon de 50 écoles, les 40 ont effectivement commencé les cours. Toutefois, il laisse entendre que des difficultés relatives au déficit de tables-blancs et d'enseignants ont été notées. Et d'ajouter que cela ne devrait pas constituer un obstacle car des solutions seront trouvées bientôt.

Selon Patrice Sène, Directeur de cette école, la rentrée scolaire se passe très bien. Tout est effectif, les enfants sont dans les classes avec des taux de présence de 80%, pour les élèves et 90% pour les enseignants. Par contre, au niveau des autres écoles, les élèves sont aux abonnés absents surtout dans le monde rural où les élèves sont plus concentres dans les travaux champêtres.

