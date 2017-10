Afrique: L'Afrique et la Corne de l'Afrique, terre promise des investisseurs indiens

En tête d'une délégation d'une trentaine de représentants d'industriels, le président indien, Ram Nath Kovind, était en tournée en Afrique de l'Est. En Ethiopie (une première visite depuis 40 ans), le président indien a signé plusieurs accords de partenariat économiques avec son homologue éthiopien, Mulatu Teshome.

L'Inde et la Corne de l'Afrique

La Corne de l'Afrique attire de plus en plus des investissements indiens. D'où la visite de Ram Nath Kovind la semaine dernière, dans cette partie du continent africain. Une visite qui l'a conduit à Djibouti, avant de rencontrer le président éthiopien, Mulatu Teshome. Ces deux persnonalités ont signé plusieurs accords de partenariat pour renforcer leurs liens de coopération dans plusieurs secteurs notamment le commerce, l'informatique et les médias.

Ram Nath Kovind a manifesté également des intérêts dans les secteurs agricole, sanitaire, les nouvelles technologies et les énergies. Une ligne de crédit de 200 millions de dollars dans le secteur énergétique a été accordée à l'Ethiopie. Les relations économiques entre l'Inde et l'Ethiopie sont en hausse. Quelque 548 entreprises indiennes sont actives en Ethiopie, pour un investissement estimé à 2 milliards de dollars dans les secteurs du textile, de l'éducation, de la technologie.

Les relations entre l'Afrique et l'Inde traversent les époques

New Delhi veut sa part de gâteau africain, et supplanter la Chine sur le continent. Les liens culturel et économique entre l'Afrique et l'Inde ont traversé les époques : des échanges commerciaux du début du IVe siècle, à la coopération politique pour l'indépendance de l'Afrique au XXe siècle, et le transfert de main-d'oeuvre issue des colonies britanniques. Et la population indienne en Afrique est estimée à 3 millions d'âmes. Plus de la moitié vit en Afrique du Sud, un tiers à l'île Maurice et une minorité dans les pays d'Afrique de l'est (Kenya, Tanzanie et Ouganda).

Tous les trois ans, Indiens et Africains se réunissent pour discuter des échanges commerciaux et d'investissements et développer leurs relations diplomatiques. Cette histoire commune renforce la tendance actuelle au rapprochement et à la coopération économique. En effet, les pays africains se tournent de plus en plus vers l'Est au détriment de leurs partenaires occidentaux, tandis que les économies émergentes asiatiques vont investir en Afrique.

Regain d'intérêt des relations Afrique-Inde

La première visite officielle en Afrique du Premier ministre indien, Narendra Modi, en juillet 2016 précédée, un mois plus tôt par celle du président Pranab Mukharjee, furent les premiers signaux forts d'un regain d'intérêt mutuel. D'après les chiffres du gouvernement indien et de la Banque africaine de développement (BAD), les échanges commerciaux bilatéraux entre l'Inde et l'Afrique sont passés de 1 milliard de dollars en 1995 à 75 milliards en 2015.

Sur l'ensemble de la période, les exportations de l'Inde vers l'Afrique ont augmenté de 93% et les importations de 28%, d'après le rapport Afrique-Inde. Le secteur privé est dominant.Quant aux investissements africains en Inde, ils s'élèvent à près de 65,4 milliards de dollars, d'après le rapport Afrique-Inde. Lors du Forum Inde-Afrique en 2015, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait annoncé, entre autres, 50 000 bourses pour les étudiants africains en Inde sur les cinq années à venir. Plus de 30 000 Africains ont fait leurs études en Inde ou y ont été formés au cours des dernières années.