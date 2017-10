Congo-Brazzaville: Musique - Zao livre un concert dans la ville océane

Micro à la main, avec une voix qui expérimente, improvise, mélange couleurs et textures vocales, en toute liberté, avec ce petit grain de fantaisie propre à sa sensibilité, Zao a entamé une tonitruante prestation. Les fans espèrent vivre d'autres journées au paradis avec leur artiste. D'ailleurs, pour lui rendre hommage, ces derniers ont repris en cœur quelques paroles intemporelles des chansons que l'artiste a interprétées pendant le concert. Organisée par Show Link Africa et l'hôtel Palm Beach, cette conviviale fête a connu la présence de plusieurs artistes, notamment Nestelia Forest et le groupe Ecoma Gospel.

Pour faire taire les mauvaises langues qui ont spéculé sur sa mort, Zao a donné un concert à l'hôtel Palm Beach de Pointe-Noire pour rassurer qu'il est bel et bien vivant. Ce concert était plein d'émotion, les yeux des fans pétillaient de bonheur en voyant leur artiste chanter à nouveau sur scène. Dès ses premières notes, l'ambiance est montée au firmament. « On n'assiste pas tous les jours à une résurrection », a dit un fan.

La rumeur a provoqué une onde de choc parmi les nombreux fans du chanteur congolais âgé de 64 ans. Si certains avaient tout de suite compris qu'il s'agissait d'une intox, d'autres sont restés émus par la disparition de l'interprète de l'«Ancien combattant», véritable icône de la musique congolaise. Cette nouvelle a fait mal à plus d'une personne, mais elle n'a pas détruit la carrière de Zao. L'artiste ne s'est pas laissé abattre. Bien au contraire, il se dit plus vivant que jamais. D'ailleurs, il n'est pas près à chanter sa dernière note.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.