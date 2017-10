Congo-Brazzaville: CHU et CNTS - Le service minimum à pied d'œuvre malgré les difficultés

Jacqueline Lydia Mikolo a, par ailleurs, salué le sens du sacrifice et encouragé les médecins et agents de santé qui, malgré les difficultés, viennent « sauver la vie de nos compatriotes, notre propre vie ». « Nous vous rassurons que le gouvernement s'attèle à tout faire pour trouver une issue heureuse pour tous. Les salaires seront payés, tout sera régularisé », a indiqué la ministre de la Santé et de la population.

« Ce service minimum rencontre énormément de difficultés du fait que les agents qui l'assurent sont menacés par leurs propres collègues, ils sont victimes de leur pression », a constaté la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a effectué une descente au CHU et au CNTS, le 9 octobre pour s'assurer de l'effectivité du service minimum.

