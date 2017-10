Congo-Brazzaville: Traitement de la lèpre - Francis Chaise effectue une mission d'évaluation dans la Likouala

Le deuxième volet concerne les ONG qui peuvent intégrer le programme en apportant leur aide dans les procédés de détection de la maladie, la prévention des invalidités ou de la réadaptation des patients. Elles peuvent également intervenir au niveau chirurgical et social avec des microprojets sociaux qui aideront les malades à se réinsérer dans la société et à redevenir reproductifs.

L'appel de partenariat lancé par Francis Chaise met l'accent sur deux volets. Le premier est d'ordre financier, car sans argent il est difficile d'avoir un impact conséquent dans la résolution de n'importe quel problème. « On a toujours besoins d'argent pour acheter des réfrigérateurs solaires, des véhicules, payer un chauffeur, ou avoir une qualité d'impact plus élevé. C'est à ce titre que tout donateur, quel que soit le niveau de don, peut nous aider à améliorer notre façon d'intervenir », a-t-il dit.

L'Ordre de Malte entend accroître son impact et celui des partenaires qui interviendront lors de cette mission. Il en a fait l'expérience avec la fondation Raoul Follereau, qui dans le temps, s'était également penchée sur la question. Les deux structures entretiennent d'étroites relations et interviennent dans divers pays comme la Mauritanie ou le Mozambique.

Avant de poursuivre : « Le Congo d'après les chiffres que j'ai avec mon regard d'expert n'est pas un pays hautement endémique mais il y a tout de même des cas qui aboutissent à des infirmités et des mutilations. Ces victimes doivent certainement se trouver dans les provinces reculées et difficile d'accès. C'est donc face à cette difficulté que ma présence pourrait sans doute être utile ».

Bien que le Congo ne soit pas un pays hautement endémique, la partielle évaluation faite par le docteur au sujet de la Likouala donne faussement l'impression que la lèpre appartient au passé. « Je n'ai qu'une évaluation relativement imprécise des cas de lèpre dans la région de la Likouala, mais au regard du jargon international en particulier celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la lèpre, les chiffres provenant de la Likouala me paraissent aléatoires et demanderaient à être précisés », a-t-il fait savoir

Au Congo, de 2000 à 2003, huit campagnes d'élimination de la lèpre ont été réalisées dans les départements de : Sangha-Likouala en 2000, Cuvette Ouest en 2001, Niari et Lékoumou en 2002 et Plateaux- Bouenza en 2003, stipule un rapport réalisé par le docteur Damas Obvala, coordinateur du programme national d'élimination de la lèpre.

