Congo-Brazzaville: Division 1 - La saison débute le 20 octobre dans les trois zones de développement

La 23e édition du Championnat national de football (Division 1) démarrera dans les trois zones de développement ouest, centre-sud et est. Ceci ressort du calendrier de la phase des groupes rendu public récemment par la Ligue nationale de football (Linafoot), organe sub-délégataire de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et organisateur de la Division 1.

L'on retient, en première journée du championnat dans la zone de développement ouest, la rencontre entre l'AS V.Club de Kinshasa (deuxième du championnat de la saison précédente) et le TP Molunge de Mbandaka, alors que Shark XI FC de Kinshasa (qui avait pris l'option de ne pas disputer la 23e édition Division 1 pour diverses raisons avant de revenir sur sa décision) jouera contre Nord Sport de Matadi. Le FC Renaissance du Congo s'opposera au FC MK. Et le dimanche 22 octobre, le Racing Club de Kinshasa s'expliquera avec l'AS Dragons de Kinshasa et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa fera face à l'AC Rangers, club qui rejoint la cour des grands pour la première fois.

Dans la zone centre-sud le 20 octobre, Sanga Balende de Mbuji-Mayi sera favori face à l'AC Dibumba et la Jeunesse Sportive Groupe Bazano matchera le CS Don Bosco à Lubumbashi. Le dimanche 22 octobre, la formation d'Océan Pacifique sera face à l'Union Sportive Tshinkunku de Kananga et le FC Saint-Eloi Lupopo en découdra avec le FC Lubumbashi Sport. Et le mercredi le 25 octobre, le TP Mazembe jouera un match assez bizarre contre l'Ecofoot Katumbi qui est en fait une sorte de pépinière des Corbeaux de Lubumbashi mais qui est devenu un club à part entière jusqu'à accéder à la Division 1. En première journée dans la zone est, l'on assistera à l'opposition entre l'OC Bukavu Dawa et Mont Bleu de Bunia, et le samedi 20 octobre, l'AS Dauphins Noir de Goma affrontera le CS Makiso de Kisangani, tandis que DC Virunga de Goma croisera le fer avec l'Étoile de Kivu. Et l'OC Muungano recevra l'AS Maniema Union récente vainqueur de la Coupe du Congo de football.

L'assemblée générale de la Linafoot

Notons que le calendrier a été publié, après concertation entre la Linafoot avec les clubs, quelques heures après l'assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de football organisée le jeudi 5 septembre dans la salle de conférence de la Fécofa. Cependant, le monde du football attendait une assemblée extraordinaire élective du moment que le comité de gestion conduite par Jeef Kapondo est en fin mandat. Pour le président de la Linafoot, l'assemblée ordinaire s'est tenue afin de sauver la saison et l'assemblée élective pourra se tenir à n'importe quel moment. « Nous sommes en fin mandat, mais nous avons trouvé que si nous nous préoccupons des élections sans d'abord tenir l'assemblée ordinaire qui nous ouvre la voie au démarrage du championnat, nous risquons de ne pas arriver à terme du championnat, surtout que les clubs risquent de s'entraîner éternellement, il y a des clubs qui doivent avoir la compétition dans les jambes pour les compétitions continentales », a-t-il argué.

Soulignons que le procès-verbal du rapport 2015 - 2016 et le rapport d'activités 2016 - 2017 de la Linafoot ont été adoptés. Le rapport technique indique les meilleurs de la saison. Il s'agit de Ricky Tulengi Sindani du Daring Club Motema Pembe désigné meilleur joueur, Ben Malango Ngita du TP Mazembe meilleur buteur, le Camerounais Nelson Lukong Bongaman de l'AS V.Club, meilleur gardien de but, Chadrack Muzungu Lukombe de l'AS V.Club meilleur espoir. Jean-Pierre Kabangu (Ligue de football du Kasaï oriental) a été désigné meilleur arbitre, alors que Pamphile Mihayo du TP Mazembe a été reconnu meilleur entraîneur. TP Mazembe est la meilleure équipe étant championne du Congo, et l'AC Dibumba, équipe révélation de l'année et équipe fair-play. Selon le Rapport financier, il y a eu 575.352.036 FC de recettes, contre 564.025.864 FC de dépenses, et un solde créditeur de 11.326.142 FC.