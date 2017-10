Congo-Brazzaville: Développement agricole - Une entreprise ougandaise Good Farm veut s'implanter au Congo

La société Good Farm spécialisée dans la production agro-pastorale entend investir dans la culture du maïs, des fruits, de l'importation et l'exportation des semences, des produits carnés ainsi que des produits ovins, caprins et bovins.

Le mémorandum d'entente fixant les modalités de partenariat a été signé le 9 octobre à Brazzaville, entre le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo, et le représentant du groupe, Stephen Gobero Lwanga.

« Good Farm est une société mixte qui pratique de la bonne agriculture, cultive des produits biologiques et organiques. On ne s'arrête pas seulement à l'agriculture, mais on pratique aussi l'élevage de porcs », a expliqué le dirigeant de la société, Stephen Gobero Lwanga.

L'entreprise sollicite plus de 20 mille hectares de terre pour y pratiquer ses activités agro-pastorales. Car elle compte également pratiquer, d'après l'accord de partenariat, la production d'aliments de bétail et la construction des structures de stockage et de conservation.

Nous travaillons avec le ministère de tutelle pour trouver des meilleurs sites pour nos activités, nous explique- t- il. Nous nous sommes déjà entendus et nous travaillons sur cet objectif. « Les activités vont commencer bientôt et la première des choses à faire c'est d'étudier le sol, on va visiter le terrain pour savoir là où on va travailler. », a-t- il dit.

A côté des activités agricoles, les promoteurs de Good Farm prévoient des partages d'expériences, à travers des formations à l'endroit des producteurs congolais pour améliorer leurs productivités.

Enfin, les prochaines étapes, après la signature de ce mémorandum d'entente, consisteront à créer une nouvelle société de droit congolais pour réaliser le projet ; réaliser des études technique, socio-économique et environnementale, procéder à la signature d'un contrat de bail emphytéotique...