Ile Maurice: Goodlands - Le temple tamoul inscrit au patrimoine bientôt ?

Le temple tamoul qui se situe à proximité du supermarché Winner's à Goodlands fêtera ses 108 ans cette année. En sus d'être l'un des plus anciens dans la région Nord, il est aussi l'un des plus fréquentés.

«En moyenne, quelque 200 personnes viennent assister à nos séances de prières», explique le prêtre Naden Mootooveeroo. Parmi elles, on compte le ministre des Infrastructures publiques et du transport intérieur, Nando Bodha, et des membres de la famille Jugnauth.

Le prêtre estime que le kovil devrait être inscrit comme patrimoine national, tant il est riche en histoire. Le temple, qui porte le nom d'Arul Migou Draupadee Ammen Tiru Kovil, est situé à cet endroit depuis 108 ans maintenant. Des anciens du village se rappellent encore du temps où il était construit en tôle.

«Mais ici, à chaque fois qu'on est venu demander quelque chose, cela s'est réalisé», lancent-ils. Ce n'est qu'en 2005 qu'une importante rénovation a eu lieu et le temple a été reconstruit en dur. Il a fallu plusieurs années de sacrifices pour que celui-ci soit aujourd'hui ce qu'il est.

Le temple est entretenu par la famille Mootooveeroo. Après la mort de Naden, son fils Azaghen prendra les rênes du kovil pour diriger les prières.

Naden, lui, du haut de ses 84 ans et comptant plus de 38 ans de service au temple, n'espère qu'une chose : que le nom du kovil soit inscrit et reconnu comme patrimoine national. Plusieurs personnes, dit-il, sont venues vers lui dans les moments difficiles et il a su les aider. Être reconnu au niveau national est son rêve.

Naden Mootooveeroo a été décoré à deux reprises par la présidence de la République de Maurice.