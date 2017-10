Ile Maurice: Cinema Week - «Nous allons demander un fonds au Premier ministre pour le lancement de divers projets»

«Que cette semaine soit pérenne.» C'est l'objectif des organisateurs de la Semaine du cinéma, qui a eu lieu du 5 au 8 octobre. Ces derniers étaient face à la presse, ce mardi 10 octobre, pour faire le bilan de cette première édition organisée dans le cadre des 50 ans de l'indépendance de Maurice, en 2018.

Le thème de cette édition était «East meets west. Au dire de Nando Bodha, président du comité des 50 ans de l'indépendance de Maurice, cet objectif a été atteint. «Nous avons voulu que ces artistes puissent se retrouvent entre eux. Ils en ont eu l'occasion, à l'hôtel et à la dernière réception. Le film Baahubali est un vrai phénomène qui a bridge the gap entre Bollywood et Hollywood.»

Les master classes ont été prises d'assaut par les professionnels du cinéma, des amateurs qui veulent en faire et ceux qui aiment le 7e art. Le ministre a remercié la compagnie d'aviation nationale et Emirates. «Sans eux, on n'aurait pas pu faire venir ces artistes. Je remercie l'AHRIM aussi.»

D'ajouter que cette première édition de la Mauritius Cinema Week a permis de placer Maurice sur la carte de la production cinématographique mondiale. «C'est l'éclosion du cinéma mauricien comme profession. Nous allons demander un fonds au Premier ministre pour mettre en place un seed money (petit budget) pour lancer des projets et scripts qui vont attirer de grands réalisateurs. Nous avons de bons acteurs, réalisateurs et de bons scripts», a fait ressortir Nando Bodha.

Bonne visibilité

Anil Gayan, ministre du Tourisme, et Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la culture, ont eux avancé que cet évènement a permis à Maurice d'avoir une bonne visibilité à travers le monde. «Nous avons vu l'immensité du marché cinématographique. Nous voulons créer une certaine image de rêve et une atmosphère qu'une star ne retrouvera pas dans n'importe quel pays. Les vedettes se sont senties très honorées qu'on ait fait appel à elles», a soutenu le ministre des Arts.