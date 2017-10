Tunisie: L'industrie de la santé se porte bien

Au stand Medica-Hitex, une usine de fabrication de champs opératoires stériles à usage unique, sise à Kairouan, a attiré l'attention des visiteurs.

Ces derniers peuvent avoir une idée sur la qualité du produit fabriqué (draperie chirurgicale stérile à usage unique, des blocs opératoires, des blouses pour le personnel médical, un kit d'angiographie composé de divers champs opératoires à usage unique (champ de table, champ opératoire pour toutes les spécialités chirurgicales et autres).

Ces produits fabriqués entièrement en Tunisie, comme nous l'a indiqué le responsable du stand, sont destinés à l'export pour tout le continent africain en plus des ventes en Tunisie.

Une qualité irréprochable

Au stand de l'usine «Consomed», le visiteur peut s'informer sur les produits de protection individuelle à usage unique, à savoir les bavettes, masques, charlottes, couvre-chaussures, blouses pour les industriels et les professionnels de santé. Cette entreprise fabrique aussi les draperies opératoires stériles à usage unique.

Au stand de la société tunisienne «Orthomed», sise à Ksibet-El Médiouni, on trouve des articles orthopédiques, notamment des ceintures lombaires destinées au soulagement des douleurs, des chevillères, des colliers cervicaux, des attelles du genou et du poignet et des sangles claviculaires. Selon le responsable de ce stand, tous ces articles fabriqués en Tunisie sont certifiés ISO-9001 et sont exportés vers l'Europe (France, Espagne, Suisse...) et l'Afrique.

Au stand de la société «Médical-Plus», sise à Sousse, on trouve des habits de travail réutilisables pour les professionnels de santé dont des blouses, pyjamas de bloc opératoire, sabots, chaussures orthopédiques. Un peu plus loin, c'est le stand de la société dite Medi-Ster» qui est installé. Cette société, située à La Marsa, propose à ses clients des sachets et des gaines pour la stérilisation ainsi que des indicateurs chimiques et biologiques de stérilisation.

L'usine de fabrication de médicaments dite «Unimed», sise à Kalâa-Kébira, dispose aussi de son stand où l'on trouve des produits injectables stériles et des collyres dont les antibiotiques, les anti-coagulants, du physiol. Notons que cette usine est certifiée ISO-9001 pour la conformité des services et des produits de qualité. Elle est aussi certifiée par l'agence française de la sécurité des médicaments (Ansm) pour le respect des normes de sécurité de fabrication des médicaments.

D'autres stands ont abrité notamment les services offerts par les cliniques, le Cepex, la direction régionale de santé, l'office national du thermalisme et de l'hydrothérapie et autres institutions de santé. En marge de ce salon, des séminaires relatifs à la médecine dentaire et à la médecine du travail ainsi qu'une journée de dépistage gratuit du diabète ont été organisés.