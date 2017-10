A l'issue de cet entretien où rien n'a filtré, le cortège présidentiel a mis le cap sur l'Hôtel Laïco à Ouaga 2000 où une rencontre est prévue à 18 heures 30 mn entre le chef de l'Etat béninois et la communauté béninoise vivant au « pays des Hommes intègres ». Le président Talon est au Burkina pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures.

C'est à 17 heures précises comme annoncé à la presse, que l'avion du Président du Bénin, Patrice Talon, s'est posé, hier 9 octobre 2017 sur le tarmac de l'Aéroport international de Ouagadougou. A sa descente, le chef de l'Etat a été accueilli par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Après les honneurs militaires dus à son rang, les deux chefs d'Etat ont salué les membres du gouvernement et autres personnalités présents à l'aéroport en vue de réserver un accueil chaleureux à l'hôte béninois. Les présidents Talon et Kaboré se sont ensuite rendus au salon d'honneur présidentiel où ils ont eu un tête-à-tête d'une dizaine minutes.

