Liberia: Ecrire l'histoire par les urnes

Plus de deux millions de Libériens votent mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf,… Plus »

Car le Liberia connaît une récession économique consécutive à la chute des prix du fer et du caoutchouc, aggravée par le taux élevé de chômage et une pauvreté persistante.

Et celui qui se présente comme favori ne devrait pas se laisser berner par le jeu des pronostics car c'est dans les urnes que les chances se jouent et rien n'est à écarter.

Et ce n'est pas Hilary Clinton, battue à plate couture dans la course à la Maison Blanche, en décembre 2016, par le républicain Donald Trump alors qu'elle avait toutes les faveurs des pronostics qui dira le contraire.

Ce qui lui a permis d'avoir la sympathie de certains chefs d'Etat notamment de la sous-région au nombre desquels, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana. Cette toile d'amis s'est tissée jusqu'à Ouagadougou, Conakry et à Brazzaville chez Denis Sassou Nguesso, sans oublier les chancelleries étrangères, notamment occidentales.

Ce dernier se présente comme le favori. Né dans un bidonville de la capitale Monrovia et formé sur des terrains vagues avant de devenir riche et célèbre, l'ancien international fait de sa propre histoire, un programme qui fait rêver les électeurs.

Et son attachement aux valeurs de la République et aux principes démocratiques l'oriente incontestablement vers une sortie honorable au soir de sa carrière politique.

