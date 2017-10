Burkina Faso: Produits pharmaceutiques - Une usine en vue à Kokologho

A ses dires, le coût proposé par l'équipementier ne semble pas très abordable par rapport à ce qui a été fait ailleurs (Togo, Bénin et Sénégal, etc.). Par ailleurs, il a indiqué que la sécurisation de l'attestation d'attribution délivrée par le maire de Kokologho par un titre foncier a été l'une des recommandations du conseil de cabinet au promoteur Amanda Pharma.

En effet, une fois réalisée, l'unité industrielle aura une capacité de production de 4000 bouteilles de 500 ml de soluté par jour et permettra de fournir les marchés burkinabè et ouest-africain. Pour lui, il n'y a pas d'obstacles majeurs sur le financement possible du projet, dont le coût est estimé à 19 milliards de francs CFA. « Le pool bancaire contribuera à hauteur de 14 milliards F CFA. Les actionnaires doivent apporter une enveloppe de 5 milliards et le soutien de l'Etat burkinabè à travers le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) s'élèvera à 1 milliard 700 millions», a-t-il précisé.

