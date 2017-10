Burkina Faso: Démission dans le groupe UPC - "C'est un complot en gestation depuis 2016", Zéphirin Diabré

Le président de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré, entouré de plusieurs membres du bureau politique national, a animé une conférence de presse le lundi 9 octobre 2017, pour donner sa lecture de la crise que connaît le parti au sein de l'Assemblée nationale.

L'Union pour le progrès et le changement (UPC) tend la main aux députés démissionnaires du groupe parlementaire du même nom. Au cours d'une conférence de presse tenue le 9 octobre 2017 à son siège à Ouagadougou, Zéphirin Diabré a affirmé que son parti fait tout pour ramener les démissionnaires au bercail, à condition que ceux-ci décident autrement. Pour lui, il n'existe pas un groupe parlementaire dénommé UPC /Renouveau démocratique au parlement.

A sa connaissance, aucune conférence des présidents ne s'est réunie et le président de l'Assemblée nationale n'a signé aucun acte matérialisant la création d'un tel groupe. « Ceux qui parlent dans la presse au nom d'un groupe parlementaire, fut-il renouveau démocratique, font donc une usurpation de titre », s'est-il insurgé. Le président de l'UPC a réfuté point par point, les accusations des frondeurs. Sur le refus de dialogue, il a fait savoir que l'idée d'une rencontre, suggérée à la délégation des démissionnaires, est restée lettre morte.

Pour M. Diabré, si des députés ont été accusés par un journal, de complot avec des responsables du MPP, en vue de la création d'un parti de gauche, il appartient d'abord aux mis en cause d'apporter un démenti cinglant avant que le parti ne puisse éventuellement se prononcer. « Vous savez que lorsque la presse a une information, elle donne une portion.

A supposé que je dise que ce que la presse a livré comme information est faux et quelques jours après, elle fait d'autres révélations, j'aurais l'air de quoi ?», s'est interrogé le chef de file de l'opposition. Sur la thèse de l'opération montée de toutes pièces en vue de les écarter dans leurs provinces aux prochaines échéances électorales, le chef du parti du lion a estimé que cela est absurde parce que ce n'est pas la direction qui choisira les candidats, mais les militants en fonction du bilan de chacun. Les démissionnaires ont indiqué que la direction du parti refuse de les recevoir. « C'est absolument faux ! Les démissionnaires n'ont jamais demandé formellement à rencontrer la direction du parti », a répondu avec véhémence, le conférencier Diabré.

Le suffrage du peuple à vil prix

Au fil du temps, a-t-il constaté, les frondeurs ont changé de disque et procédé à la fabrication de nouveaux arguments axés, entre autres, sur le manque de démocratie interne, l'inégalité dans le traitement des députés. Pour « Zeph », ces nouveaux arguments sont « tous aussi ridicules qu'infondés ». « Ce à quoi vous assistez est une étape dans le développement d'un complot contre le parti, complot en gestation depuis janvier 2016.», a-t-il confié.

Selon lui, certains membres du Bureau politique national qui voulaient que l'UPC rejoigne la majorité présidentielle ont nourri l'idée de la création de ce groupe parlementaire distinct afin de l'utiliser comme instrument pour négocier des postes avec le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). « De manière indiscutable, l'UPC a été l'objet d'une tentative de déstabilisation de la part des officines liées au pouvoir du MPP », a accusé le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015. Il a déclaré que des députés de l'opposition, y compris certains de son parti ont été approchés et intégrés dans un « cercle politico-mafieux au service d'un projet politique funeste ».

L'UPC, aux dires de son président, l'a compris lorsque de fortes sommes d'argent ont été proposées pour faire échouer le projet de motion de censure, ou pour boycotter la consigne de l'opposition du vote de la loi sur les PPP. Pour le chef de file de l'opposition, le Burkina Faso a renoué avec les anciennes méthodes. Il s'est étonné qu'au sortir d'une insurrection qui est supposée avoir donné de nouveaux repères à la classe politique, certains s'adonnent encore « aux achats de conscience et vendent le suffrage du peuple à vil prix ». L'UPC ne comprend pas que les frondeurs créent un groupe parce qu'ils n'ont pas été blanchis par le parti des accusations dont ils sont l'objet. Et Zéphirin Diabré de s'interroger : en quoi la création d'un groupe parlementaire répond à la frustration de n'avoir pas été blanchi par la direction ?

Victime d'une ascension fulgurante

Sur l'inégalité de traitement dont les démissionnaires estiment être victimes, il a fait remarquer qu'il n'y a pas plus privilégié que le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire, des membres des commissions d'enquête, des parlements communautaires. Et le président Zeph de s'adresser aux militants venus nombreux à cette conférence de presse: « et vous militants, qu'est-ce que vous gagnez ? » Aux démissionnaires qui disent vouloir laver leur honneur, le président Diabré a indiqué : « on ne lave pas son honneur en créant un autre groupe.

On lave son honneur en allant en justice». A l'endroit des militants qui s'inquiètent de ce qui se passe au sein du parti, sa réponse a été : « c'est la campagne de 2020 qui a commencé... c'est cela et ce n'est rien d'autre. » Il a également adressé un message au MPP qu'il accuse de débaucher de nouveaux soutiens pour les élections à venir : « leur (les responsables du MPP) drame et notre chance, c'est qu'ils ont dégainé trop tôt.» Très remonté contre ses frondeurs, il a ajouté : « nos compatriotes ont marre des politiciens qui sont un homme le lundi et une femme le mardi ».

Pour lui, les Burkinabè veulent des élus qui ont « des convictions, des valeurs, qui savent dominer leur ventre, qui refusent de se vendre... » Sur les menaces dont sont victimes les démissionnaires, Zéphirin Diabré s'est étonné qu'au moment où les terroristes rentrent au Burkina Faso comme dans du beurre, le gouvernement trouve judicieux de détourner nos forces de sécurité pour protéger des politiciens que personne ne menace. Interpellé sur sa personne qui poserait problème, Zéphirin Diabré a laissé entendre : « Les démissionnaires ont dit qu'ils souhaitent qu'il y ait un congrès extraordinaire au cours duquel ils vont m'adouber comme président et écarter tous ceux qui, autour de moi, me donnent de mauvais conseils.

On ne peut pas me dire que je suis un mauvais leader, et en même temps vouloir m'adouber comme président ». Puis le président de l'UPC d'ajouter : « le jour où les militants diront que je ne suis pas leur homme pour diriger le parti, je m'en irai ; ils choisiront une autre personne pour continuer. Je ne suis pas attaché à un poste ». Pour lui, son parti a deux problèmes : sa croissance trop fulgurante, ce qui fait que les militants se ne se connaissent pas assez mais aussi le caractère juvénile et nouveau de certains qui sont entrés en politique. L'UPC ne prêche-t-elle pas dans le désert ? « La marque UPC est un label qui ne peut pas être utilisée n'importe comment et par n'importe qui », a répondu le député Moussa Zerbo. Qu'en est-il des autres taupes ? « C'est pour jouer sur les esprits faibles. S'il y avait des taupes, elles seraient parties », a répliqué le député Zerbo.

Chérifatou DAO

(stagiaire)