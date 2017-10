Burkina Faso: 7e ART au Burkina Faso - Les Koglweogo, acteurs de cinéma

L'association Semfilms a projeté, le vendredi 6 octobre 2017 à Ouagadougou, un film documentaire sur les groupes d'autodéfense au Burkina Faso.

‘'Koglweogo land", un documentaire de 1h16 minutes qui décline les différents modes d'organisation et d'opérations des groupes d'autodéfense appelés Koglwéogo, a été projeté le vendredi 6 octobre 2017 au ciné Neerwaya .Ce film est un travail de recherche qui a consisté à suivre ces groupes près de 2 ans et dans 15 localités et 7 régions du Burkina Faso. Ce film documentaire a été réalisé par Ismaël Compaoré et Luc Damiba, tous deux réalisateurs. Pour Ismaël Compaoré, co-réalisateur, ce film retrace l'histoire des groupes d'autodéfense au Burkina Faso.

L'œuvre a été produite par l'association Semfilms dont l'objectif est de promouvoir les droits humains et la liberté d'expression par le cinéma. Et face à l'actualité des koglwéogo, il était important de les comprendre en faisant un film qui a été lancé en mars 2016 dans plusieurs régions du pays. « On savait pratiquement vers où aller, qui contacter pour avoir tout ce que nous avons pu avoir dans ce film », a-t-il laissé entendre. Il a souligné qu'ils ont eu des difficultés avec les forces de défense et de sécurité à cause de leurs allées et venues dans certaines villes.

Pour Inoussa Kaboré, un réalisateur présent à la projection, c'est un beau film qui traite un sujet d'actualité. « C'est assez objectif notamment la façon dont ils ont posé le problème d'insécurité », a- t- il fait savoir. Il a poursuivi en disant que ce film mérite des félicitations pour les risques pris par les deux réalisateurs.