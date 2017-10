Burkina Faso: SONABEL Ouaga II - Des équipements partis en fumée

Il justifie que les travaux d'interconnexion électrique avec le Ghana sont à une phase d'adjonction de nouveaux équipements, qui vont permettre de renforcer la fourniture d'électricité. « C'est pour cette raison que par moment, nous sommes obligés d'isoler les équipements existants et le cas de la coupure du samedi 7 octobre 2017, était de permettre d'ajouter de nouveaux équipements au poste de Ouaga I, qui alimente le centre-ville et l'hôpital Yalgado Ouédraogo », précise-t-il.

A la question de savoir pendant combien de temps ces quartiers affectés vont rester dans l'obscurité, le directeur Héma s'abstient de tout commentaire. « Nous espérons que cette situation ne prendra pas du temps mais il faut reconnaître que ces équipements coûtent très chers et ne sont pas sur la place du marché. Il va falloir les commander hors du pays et les procédures sont longues », prévient M. Héma. Il rassure par ailleurs que les perturbations que les populations de Ouagadougou ont subi ces derniers temps, ne sont pas dus à cet incendie.

Il s'agit du quartier Gounghin dont les habitants seront les premiers à être impactés. Il y a également les quartiers Samandin, Rimkèta et la zone de Kamboinsé. Dans l'immédiat, les techniciens de la nationale d'électricité disent faire des diagnostics pour connaître les causes réelles de cet incendie, qui restent pour le moment inconnues. Pour M. Héma des solutions provisoires seront dégagées, même si elles seront précaires, afin de permettre de reprendre la fourniture de la clientèle et procéder par la suite à un remplacement total des équipements, pour revenir à une situation normale.

Les équipements d'électricité qui étaient placés dans une salle étaient irrécupérables. M. Héma fait savoir que le personnel sur place a essayé d'éteindre le feu par les extincteurs disponibles, mais peine perdue. Il a fallu l'appui des soldats du ‘'feu", qui ont pu maîtriser les flammes. Les équipements endommagés selon le directeur de transport d'énergie, sont constitués de cinq cellules et ils permettaient à son avis, d'envoyer l'énergie en provenance de la Côte-d'Ivoire, via Bobo-Dioulasso pour alimenter la clientèle de Ouagadougou. Les zones touchées par ce sinistre sont celles dont l'alimentation est assurée à partir de la Centrale Ouaga II.

