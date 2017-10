Ile Maurice: Brisée-Verdière-Tailler les pierres de couleur - Un travail de forçat

Tailleur de pierre de couleur à moins de 30 ans. André a plus d'une quinzaine d'années d'expérience. Même si c'est un métier comportant des risques, ce jeune habitant de Brisée-Verdière y trouve la satisfaction.

«Ros la li zoli pou lizié mé avan sa, ena enn gro travay», indique André Jean Michel David, avant de raconter son parcours. Il a 28 ans et travaille à son compte en gérant deux équipes de main-d'œuvre. Il avait seulement 13 ans lorsqu'il a commencé à aider son père à tailler les pierres dans les chantiers. Il y a deux ans, il s'est décidé à fonder son équipe pour travailler en indépendant.

Pour lui, les pierres de couleur sont un «cadeau des volcans». C'est dans l'est du pays surtout qu'on peut trouver les pierres de couleur, particulièrement à Mare-d'Australia, Brisée-Verdière, Plaines-des-Roches et Laventure.

À l'époque où son père travaillait sur les chantiers, c'était plus facile de trouver les rochers pour les tailler. Maintenant, il faut fouiller pour en être sûr. «Kan ou get lao ou pa koné si ena ros. Nou pa koné ki ena anba. Bizin enn eskavater mem pou fouyé. Parfwa ou kapav fini met masinn mé pa gagn ros.»

Si fouiller peut ne pas donner le résultat escompté, il poursuit en disant que des fois, ce sont des propriétaires de terrain qui se tournent vers lui. «Kan nou truv bann plas ki ena ros, nou lwe terin la. Mé parfwa bann dimoun ki bizin aplani zot terin vinn ver nou dan plas zot depans enn gro som. Nou tom dakor. Nou tir bann ros la, nou rempli trou ma avek later ek bann ros ki nou pa pou servi pou nivlé terin la.»

Mais comment différencier les rochers ? Il explique que ce sont ceux arborant des veines, qui sont parfois visibles ou presque, qui sont taillés en pierres de couleur. Les lignes tracées permettent aux tailleurs de trancher les rochers en pierres plates, qui seront utilisées lors des travaux.

«Kan ou get ros kouler li mins mé avan sa li gro. Pou koné ki pou tayé pou fer vinn mins nou get lor lavenn. Ena bann ros ki ena so lalinn. Kan li ena lalinn nou kapav tay so lepeser. Ena lalinn pa tro vizib. Bizin kas ros la pou koné mem. Mé ena ros mem li ena lalinn li tro epé. Kan li tro epé pa kapav servi.»

Si déceler les rochers requiert de l'expérience, tailler les pierres demande beaucoup de courage et de vigilance car cela comporte d'énormes risques de se blesser. Pour donner forme aux immenses rochers difficilement mobiles, il faut travailler en équipe de deux. Quand un homme se charge d'utiliser la masse, l'autre doit tenir la pince et le ciseau.

Munis de ces outils, l'équipe d'André Jean Michel David redouble d'efforts pour ajouter encore plus de force à chaque coup de masse. «Bizin boku kouraz pou lev sa lamass la. Li pez 14 lb et parfwa bizin tap 20 kou pou ou resi kass enn ros.» Il ajoute que pour éviter que la pince ne glisse, le rocher est aspergé d'eau. Un autre outil qui aide à bien trancher les pierres est un têtu. «Ou pa bizin sizo, pins kan servi teti. So deux koté pwint fer li fasil pou trans ros la et koriz li.»

Si les ouvriers doivent braver la chaleur, ils ne peuvent cependant pas travailler quand il pleut. «Kan lapli tonbé, surfas ros la vinn glisan. Later vinn la boue nou pa kapav travay et parfwa bann trou noun fouyé ranpli et kamyon pa gagn rantré.»

Une fois les pierres taillées, on fait un tri selon les grades, qui dépendent de la texture des pierres. «Dan ros ena gro galé et galé fin. Gro galet li pli poré et galé fin li pli rafiné ek plat. Kan dimoun asté, nou donn konsey dapre travay ki li pe fer.»

Les gros galets ayant une finition plus rocailleuse ne sont pas recommandés si c'est pour des pavés pour éviter de trébucher ou se blesser. Les galets fins sont plus utilisés pour les travaux décoratifs à l'intérieur et pour la façade principale des murs.

Une fois rassemblées, peu importe leur grade, les pierres de couleurs sont d'une beauté égale, si l'on en croit André Jean Michel David.