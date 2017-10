Angola: Des questions économiques en analyse au Conseil des ministres

Quant au ministère des Finances, des informations seront données sur le processus de préparation du budget général de l'Etat (OGE-Sigle en portugais) 2018, le programme d'investissement public (PIP) pour 2018, les chronogrammes actualisés, l'actualisation du tarif douanier harmonisé, le mécanisme de gestion décentralisée des recettes communautaires et la gestion du OGE ainsi que la mission de l'Angola aux réunions annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale.

Concernant le ministère de l'Economie et Plan, les participants discutent du programme (Octobre 2017 à mars 2018), des mesures des politiques et actions pour améliorer la situation économique et sociale.

