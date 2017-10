Angola: Le pays participe aux réunions annuelles de Bretton Woods

L'événement central des réunions annuelles est le Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire Internationa et du Groupe de la Banque Mondiale qui se réunit une fois par an pour discuter du travail des institutions, ainsi que de la prise des décisions sur les questions monétaires internationales actuelles.

La participation de l'Angola aux réunions annuelles près des institutions de Bretton Woods atteste la solidité des relations avec le FMI et la Banque Mondiale par l'utilisation de tous les instruments disponibles pour le bénéfice des pays membres et le développement de l'économie globale.

Les angolais prendront part à la session plénière du Comité Monétaire et Financier International du FMI, et à la réunion des gouverneurs avec les hauts dirigeants des institutions de Bretton Woods (CAUCUS Africain).

La délégation conduite par le ministre des Finances, Archer Mangueira, qui est attendue dans la capitale américaine, ce mercredi, intègre la secrétaire d'Etat au Budget, Aia-Eza da Silva, la vice-gouverneure de la Banque Nationale d'Angola, Suzana Monteiro, l'ambassadeur d'Angola aux USA, Agostinho Tavares, les hauts cadres du ministère des Finances, Economie et Plan, BNA ainsi que la Commission du Marché des Capitaux et de la Banque d'Epargne et Crédit.

