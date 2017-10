Afrique du Sud: Oscarine Masuluke - Le Sud-africain aura t-il le titre du plus beau but de l'année ?

Pour la première fois dans l'histoire du Prix Puskas, récompense du plus beau but de l'année, un Africain se hisse parmi les 3 derniers finalistes. Il s'agi du Sud-africain Oscarine Masuluke, auteur d'un geste acrobatique qui a ravi tous les fans du ballon rond mondial qui votent.

Ils étaient 10 au départ, ils ne sont plus que 3. la FIFA (Fédération internationale de football association) a déovilé lundi le trio finaliste du Prix Puskas. Outre Masuluke, joueur de Baroka, on retrouve le Français Olivier Giroud pour son « coup du scorpion » audacieux et parfaitement exécuté contre Crystal Palace, en Premier League anglaise.

Puis une femme figure dans la short-list. C'est la jeune vénézuélienne Deyna Castellanos dont la frappe depuis la ligne médiane contre le Cameroun, en Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Jordanie 2016 a enchanté l;es internautes.

Les fans ont encore la possibilité de voter jusqu'à la cérémonie de remise de prix des The Best AWARDS le 23 octobre à Londres. Et à Africa Top Sports, nous votons Masuluke. Faites comme nous.