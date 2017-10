Madagascar: Des efforts et des habitudes à ne pas abandonner

Parmi les calamités qui assaillent le monde en ce moment, la peste qui se répand chez nous se trouve relativement bas dans l'échelle de l'horreur.

Les tremblements de terre, les ouragans et les typhons qui ont fait des centaines de victimes ces derniers temps ont relativisé le malheur qui nous touche. Les autorités sanitaires et l'OMS ont pris la mesure du fléau. La situation est grave, mais la mobilisation et les précautions prises par la population portent leurs fruits.

Les messages véhiculés par les médias et la prise de responsabilités des autorités à tous les échelons semblent donner des résultats satisfaisants. La population est sur ses gardes et prend ses précautions. La crainte est toujours là, mais elle pousse tout le monde à redoubler de prudence. Le danger reste la psychose qui est à l'origine de rumeurs infondées. Aujourd'hui, le moindre décès provoque la suspicion. Mais fort heureusement, le personnel médical, toujours en alerte, a tôt fait de rétablir la vérité.

A l'extérieur, l'annonce de la propagation de la peste a mis en alerte ceux qui désiraient venir à Madagascar, mais les mises en garde ne frisent pas le catastrophisme qui, généralement, accompagne ce genre de messages. Le quai d'Orsay a prévenu tous les voyageurs, mais les organisations internationales affirment qu'il ne faut pas s'alarmer et suivre toutes les directives des autorités.

Cependant, l'annonce de la résurgence de la peste a quand même eu un impact et un certain nombre de touristes a préféré renoncer à venir chez nous. C'est une épreuve que nous devons affronter et dont ne nous viendrons à bout que dans un certain temps.

A quelque chose, cependant, malheur est bon ; de bonnes habitudes vont être prises et les leçons, espérons- le, seront tirées par tout le monde. Les autorités au niveau local devront faire preuve de la même exigence vis-à-vis des habitants de leur circonscription et ne pas relâcher les efforts qu'ils ont entrepris.