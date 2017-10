Madagascar: Haingo Romeu, marathon de Lyon - L'estime de soi ! Ce qui nous pousse à courir ?

Tâter l'inconnu, tester notre confiance en nous. Avec le temps, je sais ce que j'y gagne toujours, car je me prépare, je me dépasse et cela me donne une estime et confiance en moi-même. C'est inestimable. Une sensation et expérience dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours.

Côté organisation, cela fait partie du challenge. Besoin d'un certain temps de préparation. Il faut de la discipline, un plan d'entraînement et un régime alimentaire. Je me dis 35 à 50km par semaine. Si je ne peux pas le faire, j'éclate ces temps comme je le peux. Côté financier, il y a une limite. Je me donne un budget à ne pas dépasser par an. Et je cherche sur le net, mais aussi de bouche à oreille. Il y a des amis qui participent à beaucoup de jeux aussi pour gagner des dossards. Et il m'est arrivé aussi personnellement de demander à des amis de me sponsoriser. J'aime les faire participer à ma victoire.

La récompense ?

Renforcement de la confiance en soi. Pouvoir se dire « avec une certaine organisation, discipline et confiance, on y arrive ». Et aussi : (re)donner espoir aux autres que tout le monde peut accéder à cette victoire (sur soi).