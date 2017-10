Madagascar: CCOC - Une rencontre avec le Parlement en gestation

La prochaine session parlementaire commencera le mardi 17 octobre, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Cette session est, en principe, dédiée à l'adoption de la loi de finances 2018.

Pendant ce temps, la société civile - notamment le CCOC ou Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes - se mobilise et veut s'impliquer davantage sur l'élaboration du budget de l'Etat. Nous savons que, dans ce cadre, le CCOC milite principalement pour la considération des secteurs sociaux, en l'occurrence la santé publique et l'éducation nationale. Rakotofiringa Jean Pierre, président de ce collectif, nous en donne des suppléments d'informations. « En ce moment, nous préparons la stratégie relative à la présentation des recommandations. Nous nous occupons des données y afférentes avec nos experts et nous ne cessons pas d'effectuer plusieurs analyses », a-t-il décrit au téléphone.

Implication du Parlement. La prochaine étape sera la présentation de ces recommandations aux organisations de la société civile (OSC) car, notons-le, les OSC ont également leur mot à dire par rapport aux travaux du CCOC. « Nous faisons nôtres les préconisations des autres membres de la société civile ». Et les travaux ne s'arrêteront pas là pour le CCOC. « Sur la base desdites recommandations, nous allons organiser des débats publics puis entamerons la présentation de nos travaux au Parlement », assure-t-il. Une rencontre se fera-t-elle entre le CCOC et les parlementaires dans les prochains jours ? « Jusqu'à maintenant, rien n'est engagé au niveau du Parlement », confie Rakotofiringa Jean-Pierre dans un premier temps.

Néanmoins, « ils savent que nous allons nous entretenir avec eux et nous n'allons pas brûler les étapes », poursuit-il dans un second temps. Le collectif exige seulement qu'à l'issue de tous ces efforts, des actions concrètes soient mises sur pied. « En parallèle, nous travaillons également notre stratégie d'interpellations et d'interventions pour que nos recommandations ne restent pas lettre morte », indique le président du CCOC.