Madagascar: Processus électoral - Une délégation de l'OIF dans nos murs !

Force est donc de reconnaître que l'OIF est « grandement » impliquée dans le processus électoral malgache, mais surtout, elle y participe profondément. « Je peux vous dire que nous avons la pleine conviction que toutes les autorités malgaches sont fermement engagées dans l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles pour les élections de 2018 à Madagascar. Et l'OIF apportera sa contribution comme elle l'a toujours fait depuis très longtemps », a indiqué Siaka Sangare. On attendra les résultats de cette mission, mais surtout les impacts, positifs comme négatifs, des travaux de l'OIF sur les élections à venir dans le pays.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.