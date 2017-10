Madagascar: Fanja Andriamanantena. - « Mozika tsotra izao III » pour très bientôt !

Haingo Andriamanantena, Faniah, Tsiky et Fidy Dibl, parmi les artistes choisis par Fanja Andriamanantena pour donner vie à « Mozika tsotra izao III ».

« Maman » et son « armée d'artistes » ont commencé à entrer en studio le 29 septembre. Les enregistrements de « Mozika tsotra izao » devront prendre fin à la fin de ce mois.

Pourquoi changer une formule qui gagne ? Fanja Andriamanantena renouvelle l'expérience et enregistre « Mozika tsotra izao III ». Une aventure qui s'annonce aussi merveilleuse que les précédentes. « Maman », comme on l'appelle dans le milieu artistique prend en effet plaisir à travailler avec ces jeunes dont elle admire le talent et la détermination. « Mozika tsotra izao III » verra la participation d'une vingtaine d'artistes : chanteurs, arrangeurs et musiciens confondus. Le concept est le même que pour les deux précédents albums. « En 50 ans de carrière, j'ai écrit et composé des dizaines de titres dont la plupart sont restés dans le fond d'un tiroir.

En 2005, j'ai donc décidé de les compiler dans un album. J'ai convié de jeunes artistes à travailler avec moi pour la réalisation de celui-ci. Certains jouaient le rôle d'interprètes, d'autres celui d'arrangeur. Et bien sûr, j'ai invité des musiciens pour que le tout soit parfait. A donc vu le jour le double album Mozika tsotra izao », explique Fanja Andriamanantena. En 2010, « maman » voulait retenter l'aventure, car elle avait encore des titres en stock. Ce n'est que maintenant que le projet commence peu à peu à prendre forme.

D'ici à la fin de l'année. Depuis le 25 septembre, les artistes que Fanja Andriamanantena a choisis pour cette nouvelle aventure musicale sont entrés en studio pour enregistrer. Ce sont, pour la plupart, des jeunes. Certains sont connus, d'autres le sont moins, mais tous sont talentueux et ont marqué la scène et brillé par leur prestation et leur virtuosité. Nous retrouverons notamment Bim, Faniah, Manoa Ralisiarimanitra, Haingo Andriamanantena, Fidy Dibl, Davis, Sandrine Rajaofetra, Fitah Rasendra, Natacha Rajemison, ou encore Rindra Rajeriarison.

Des artistes connus comme Bodo, Arison Vonjy, ou encore Njakatiana y figurent encore. De jeunes arrangeurs et musiciens pour ne citer que Njakanirina Rakotonirainy, Tsanta Randriamihajasoa, Sanda Ranaivosoa, Anjaniony Andriamanandratra, Miora Ranarisoa, Ranto Rakotomalala ou RyBota Ramalanjaona tiennent aussi des rôles importants dans la réalisation de l'album. « J'ai écrit tous les titres sauf deux qui m'ont été généreusement offerts par Tahirintsoa Hr et Joely Andrianirina. Si j'y figure ? On n'entendra ma voix que sur une chanson.

Les thèmes ? On ne peut se soustraire à l'amour, mais je parle également de faits sociaux. Je parle par exemple des enfants casseurs de pierre, des jeunes filles vivant dans les rues ». L'enregistrement de « Isika no miaraka, mozika tsotra izao III » devrait prendre fin à la fin de ce mois. « Il se pourrait que 'Mozika tsotra izao III' soit présenté et joué sur scène avant la fin de cette année si des producteurs et maisons de production décident de nous soutenir et de nous produire ».