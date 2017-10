Madagascar: Pharmacie d'officine - Un concours d'illustration pour la mettre en valeur

« La pharmacie sauve des vies ». Tel est le thème du concours d'illustration organisé par SOMAPHAR, société grossiste et importatrice pharmaceutique, filiale du groupe Eurapharma-CFAO installée à Madagascar depuis une vingtaine d'années.

Cette première édition, a pour objectif de mettre la pharmacie, les métiers qui y existent et surtout les gens qui y travaillent sous les feux des projecteurs. « Nous avons mis sur pied ce concours afin de valoriser la pharmacie et les équipes qui y travaillent au quotidien », appuie Jean-Christophe COURT, Directeur général de SOMAPHAR. Inédit dans la Grande Ile, ce concours est ouvert aux étudiants en pharmacie, aux pharmaciens et à tous les employés y travaillant, allant du pharmacien à l'agent de comptoir, en passant par le caissier, etc. « L'objectif étant de les inciter à s'exprimer et à montrer combien leurs métiers, quels qu'ils soient, sont primordiaux pour la santé publique. Le pharmacien d'officine est un acteur essentiel de la chaîne de la santé », annonce Jean-Christophe COURT.

Critères. Les organisateurs martèlent aussi qu'il ne faut pas être un talentueux dessinateur ou un grand poète ou musicien pour y participer. « Nous ne cherchons pas de chef-d'œuvre, nous privilégions la capacité à mettre en valeur le noble exercice de la pharmacie d'officine », souligne Jean-Christophe COURT. A noter que « dessin, peinture, photos montage, bande dessinée, poème, etc. toutes les idées sont les bienvenues. Vous pourrez également insérer sur votre illustration un slogan ou un bref message ».

Actuellement, quelques œuvres sont déjà reçues, essentiellement des planches de bandes dessinées et des poèmes. Un jury, composé de Représentants des instances professionnelles et universitaires, à savoir le Doyen de la Faculté de Médecine ainsi que deux représentants de la Mention Pharmacie de l'Université d'Antananarivo, le Président de l'Ordre des Pharmaciens, le Président de l'Association des Pharmaciens, le Président du Syndicat des Pharmaciens de Madagascar, sans oublier la Présidente du Conseil d'Administration de SOMAPHAR, sélectionnera les six meilleures œuvres.