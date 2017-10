Madagascar: Kidnapping - Indignation du CFOIM

Le CFOIM, acteur de la société civile encourage vivement cette franche détermination qui est indispensable pour restaurer un climat de confiance au sein de la population et souhaiter que, dans un avenir proche, il soit mis fin à ces actes criminels dans notre pays. La CFOIM lance un appel à tous les partenariats locaux et internationaux, bilatéraux comme multilatéraux pour accompagner au mieux les autorités dans la mise en œuvre d'un dispositif qui saura définitivement mettre fin à ces pratiques criminelles.

« Il faut que cela s'arrête. Nous souhaitons que tous les habitants de Madagascar puissent vivre, travailler et circuler librement en toute quiétude. Il y va de l'intérêt de chacun, mais aussi de l'image de tout le pays » a ajouté le Directeur exécutif du CFOIM. Lequel se réjouit, par ailleurs de l'implication des forces de l'ordre et de la chaîne judiciaire et salue une volonté politique de s'organiser pour venir à bout de ce fléau. La famille n'a pas porté plainte à Madagascar, mais les autorités compétentes se sont déjà saisies de l'affaire.

Le phénomène de kidnapping est tristement devenu monnaie courante à Madagascar où les cas se sont succédé ces derniers mois. Le Collectif des Français d'Origine Indienne (CFOIM), a une fois de plus appris avec stupéfaction ce nouveau rapt qui intervient une semaine après celui du jeune Nitin Tanki à Isoraka, qui se trouve toujours aux mains de ses ravisseurs. Indique un communiqué du Collectif. Il s'agit d'une funeste première puisque, pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, deux otages sont retenus en même temps. Selon toujours le CFOIM qui se mobilise avec les autorités judiciaires, pour parvenir à la libération de Nahid et Nitin.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.