Congo-Kinshasa: Les FARDC s'emploient à neutraliser les rebelles ADF

A l'heure actuelle, les FARDC continuent de mener des opérations musclées. Cela en vue de neutraliser l'ennemi, en demandant à la population de Beni et autres partenaires de continuer à faire confiance aux forces loyalistes et à dénoncer tout mouvement suspect, du fait que les Forces loyalistes ont pour rôle de protéger aussi les civils contre les actes terroristes.

Les sources locales renseignent que Madina, le plus grand camp des ADF conquis par les FARDC l'année dernière, est passé de nouveau sous occupation des rebelles des ADF après de violents affrontements. D'après Radio Okapi, les positions militaires de Nadwi, Topoke et Canada sont également sous occupation de ces rebelles depuis le samedi 7 septembre dernier.

L'Etat-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) s'engagent à la protection de la population dans le territoire de Beni et sur l'ensemble de l'Est du pays. Cette détermination de protéger les civils s'inscrit dans le cadre des opérations Sukola 1, renseigne un communiqué des FARDC.

