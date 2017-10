Tunisie: Les inscriptions démarrent lundi prochain

L'entretien a porté sur «les relations tuniso-britanniques et les moyens de les développer dans tous… Plus »

Dans le même contexte, le ministère de l'Education appelle, dans un communiqué rendu public hier, les élèves des classes de neuvième année de l'enseignement de base et de l'enseignement de base technique, inscrits dans les établissements scolaires publics et privés ainsi que les candidats libres aux épreuves de certificat de fin d'études de l'enseignement de base et de l'enseignement de base technique, session 2018, à effectuer l'inscription à partir du 16 octobre jusqu'au 15 novembre 2017 sur le site www.neuf.edunet.tn

Les candidats doivent effectuer l'inscription et retirer la demande de candidature jointe des autres documents nécessaires et les remettre à la direction de l'établissement scolaire dans un délai ne dépassant pas le 20 novembre 2017, précise le communiqué.

Le ministère de l'Education annonce également, dans un communiqué rendu public, que les élèves de 6e année de l'enseignement de base dans les établissements scolaires publics et privés et candidats au concours d'accès aux collèges pilotes, session 2018, peuvent effectuer l'inscription à partir du 16 octobre jusqu'au 15 novembre 2017, sur le site internet www.six.edunet.tn

Les candidats aux épreuves du baccalauréat doivent effectuer l'inscription et retirer la demande de candidature jointe des autres documents nécessaires et les remettre à la direction du lycée dans un délai ne dépassant pas le 20 novembre 2017, précise le ministère.

