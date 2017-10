Tunisie: Des augmentations qui inquiètent les consommateurs

De même, à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019, le groupe enseignement a enregistré une augmentation remarquable de 4.4%.

Ainsi, les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 7.8% et ceux des services d'enseignement préélémentaire, primaire et secondaire de 5.8% et les prix des autres services d'enseignement de 2.6%. Pour pouvoir assurer une rentrée de classe sans problèmes à ses enfants, il faut avoir un budget conséquent.

Augmentation des prix des loyers

De plus, les prix du groupe logement ont augmenté de 0.2% en raison de l'augmentation des prix des loyers de 0.2% et les dépenses d'entretien et réparations des logements de 1.3%. Plusieurs ménages tunisiens ne sont pas encore propriétaire de leur logement et sont obligés, chaque mois, de débourser une somme importante pour le loyer. D'autres ménages trouvent du mal à acquérir un logement compte tenu des prix pratiqués qui ont été revus à la hausse en une période assez courte.

Sur un autre plan, les prix des articles d'habillement et chaussures ont baissé de 0.5% en raison de la baisse respectivement des prix des vêtements et chaussures de 0.6% et de 0.4%. Il semble que les soldes organisés avec le consentement des professionnels aient eu des impacts positifs et les Tunisiens ont pu, l'espace de quelques jours, s'approvisionner en vêtements de qualité.

En août 2017, le taux d'inflation a atteint le niveau de 5.7% pour baisser, au cours du mois de septembre 2017, à 5.5%. A noter que ce taux a connu des augmentations successives allant de 4.6% en janvier 2017 à 5.0% au mois d'avril de la même année, suivies d'une stabilité à 4.8% puis une importante augmentation à 5.7% durant le mois d'août 2017.

Cette régression du taux d'inflation est due principalement à la décélération du rythme d'augmentation des prix entre le mois de septembre et août de cette année par comparaison à l'année précédente (0.6% contre 0.8%). Cette décélération s'explique par le fléchissement du rythme d'augmentation des prix du groupe habillement et chaussures de 8.8% en août 2017 contre 4.9% en septembre 2017 en raison notamment du décalage de la période des soldes d'été entre cette année et l'année précédente.