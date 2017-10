Tunisie: Un nouveau drame

L'entretien a porté sur «les relations tuniso-britanniques et les moyens de les développer dans tous… Plus »

Dans une déclaration samedi dernier à une radio locale, le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Faouzi Abderrahmane, a fait état de 620 mille chômeurs, soit un taux de chômage de 15,3% pour une population active totale de plus de 4 millions de personnes (d'après l'Institut national de la statistique). Les diplômés du supérieur se chiffrent à 250 mille, représentant 40% du nombre total des chômeurs (620 mille), a affirmé le ministre.

Tombeau des migrants maghrébins et africains, la grande bleue a vu périr au moins 220 personnes, depuis le début de 2017, selon des rapports de la presse locale, africaine et internationale.

Ce nouveau drame intervient un mois après l'arrestation par la marine nationale de 550 migrants tunisiens et africains qui tentaient de joindre illégalement l'Europe via la Méditerranée.

