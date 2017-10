Tunisie: «Maxula Jasmin» au profit des PME

Dans le cadre de ses encouragements à l'épargne et à l'investissement, Maxula Gestion poursuit la création de fonds de placement.

En effet, après Maxula Espoir avec 19 millions de dinars et Maxula Croissance avec 14 millions de dinars, un nouveau fonds, en l'occurrence «Maxula Jasmin», vient d'être créé avec un montant de 20,040 millions de dinars divisé en 200 400 parts de 100 dinars chacune. Le nouveau fonds permet des souscriptions à tous les citoyens, mais, en priorité, aux professions libérales, puisque les montants placés bénéficient d'un abattement fiscal de l'ordre de 100%.

Cette opération de souscription pourrait aboutir à un succès, dans la mesure où on compte entre 45 mille et 50 mille personnes exerçant dans les professions libérales. On espère collecter si tout va bien 500 millions de dinars. C'est en tout cas l'objectif des gestionnaires dudit fonds.

A noter que ces fonds sont destinés à financer et aider les petites et moyennes entreprises (PME) installées à l'intérieur du pays pour générer des richesses et des emplois. D'ailleurs, sur les 19 mille PME existantes en Tunisie, plus de cinq mille font face à des problèmes d'ordre financier et plus particulièrement à la disponibilité des fonds propres en plus des problèmes de commercialisation de leurs produits. D'où l'importance de la collaboration directe avec la Banque de financement des PME (Bfpme).

Des fonds sont ainsi apportés pour aider les promoteurs de microprojets pour qu'ils poursuivent leur activité et améliorent la rentabilité en bénéficiant d'un accès au financement.