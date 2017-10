Afrique: La communauté internationale se souvient des besoins et droits fondamentaux de la fille

Dans l'esprit de mettre en lumière les besoins et les problèmes que font face les filles pendant leur petite enfance, la communauté internationale, commémore le mercredi 11 octobre, la journée internationale de la fille. Le thème choisi est : « Autonomisation des filles avant, pendant et après une crise ».

En effet, selon les organisateurs de cette journée, le thème choisi pour l'année 2017 marque le point de départ d'un effort porté à l'échelle mondiale pour attirer l'attention et répondre aux défis que rencontrent les filles avant, pendant et après une crise dans un pays. D'autant plus, le monde compte aujourd'hui environ un milliard de filles.

Et, alors qu'elles représentent une source d'énergie et de créativité, des millions de ces filles vivent actuellement dans des situations d'urgence remarquable. « c'est pourquoi, nous devrions œuvrer sans relâche leurs défis et faire en sorte que les filles puissent avoir un avenir meilleur sans discrimination. Car, elles constituent aussi une source importante de créativité », a souligné l'un des organisateurs.

Par ailleurs, selon un rapport publié par l'ONU, au cours des 15 dernières années, la communauté internationale a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la vie des filles, notamment pendant leur petite enfance.

Car, en 2015, les filles, plus précisément celles de la génération de la première décennie, ont eu des opportunités à s'inscrire à l'école primaire, d'être vaccinées et n'ont pas trop subit les problèmes de santé et de nutrition que ne l'étaient les générations précédentes.

Évoquant les grands problèmes qu'il faut énumérer lors de cette journée dédiée à l'avenir des filles, l'un des responsables de l'ONU a reconnu que malgré le fait que les investissements portant sur la question des filles ont été insuffisants pour relever les défis auxquels elles sont confrontées au niveau mondial, notamment quand elles entrent dans la deuxième décennie de leur vie, ces jeunes filles ont des défis que nous devrions relever à savoir : l'obtention d'un enseignement secondaire supérieur de qualité; échapper au mariage des enfants; recevoir des informations et des services liés à la puberté et à la santé reproductive; se protéger contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que la violence basée sur le sexe.

Notons qu'en dehors du concept de l'autonomisation des filles choisi comme thème principal pour cette journée, les participants aborderont aussi la question liée à l'exercice de leurs droits fondamentaux.