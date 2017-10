Sénégal: Atelier sous-régional sur le dialogue social, à partir de mercredi

Dakar — Un atelier sous régional sur le dialogue social s'ouvre mercredi à Dakar, à l'initiative du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, annonce un communiqué.

Cet atelier prévu pour deux jours, se tiendra aux Résidences Mamoune, avec la participation de représentants de pays tels que le Mali et la Mauritanie, précise le communiqué.

L'objectif de cet atelier est de "partager l'expérience algérienne sur les fondements du dialogue social et les mécanismes de mise en œuvre et d'évaluation mais surtout de bénéficier des expériences des pays partenaires du projet que sont, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal", explique la même source.

Elle ajoute que cette rencontre portera "sur le dialogue social, son concept, ses fondements et les modalités de mise en œuvre", ainsi que "sur l'expérience algérienne en matière de dialogue social, les défis et perspectives".

Selon le communiqué, les expériences, sénégalaise, malienne et mauritanienne en matière de dialogue social et de représentativité seront également partagées entre des spécialistes du Bureau international du Travail (BIT) et des experts venant de l'Algérie et des pays cibles (Sénégal, Mali, Mauritanie).