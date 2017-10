Congo-Brazzaville: Distinction - L'ICAN reçoit le Prix Nobel de la paix 2017

Pour avoir été l'un des acteurs majeurs qui a poussé à l'adoption par 122 pays du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) a reçu, le week-end dernier, le Prix Nobel de la paix 2017.

Félicitant cette organisation qui milite et multiplie des stratégies pour la mise en place d'un instrument juridiquement contraignant, capable d'interdire l'utilisation des armes nucléaires et conduire à leur élimination totale au plan mondial, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres a déclaré, « Nous devrons tous comprendre que cette question doit nous interpeller et être traitée en urgence.

Car, elle influence négativement et menace l'humanité tout entière. Donc, il est temps de mettre fin à cette menace nucléaire ».

Parlant des éléments ayant permis à l'ICAN d'obtenir cette distinction qu'il juge très importante, le responsable de l'ONU a invité les Etats et les gouvernants à prendre leurs responsabilités et de contribuer à cette lutte pour l'élimination de ces armes destructrices.

« L'attribution du Prix Nobel de la paix 2017 à l'ICAN est une illustration et un signe majeur qui doit nous encourager a mener une action commune et concertée pour cette lutte », a souligné la représentante de l'ONU pour les affaires de désarmement (UNODA), Izumi Nakamitsu avant de préciser que ce prix recompense le travail fait par l'ICAN. Et, son objectif principal est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires.

Par ailleurs, pour Izumi Nakamitsu, ce prix reconnaît également une fois de plus, le rôle vital et indispensable de la société civile dans la progression de nos aspirations communes à savoir : la paix, la sécurité et la promotion d'un monde exempt d'armes nucléaires. D'autant plus, cette distinction de l'ICAN arrive à un moment où le monde fait face aux évenements qui risquent de conduire le monde vers des situations très délicates et périlleuses. Ceci, à cause de l'utilisation croissante d'armes nucléaires.

Cependant, le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Otice), Lassina Zerbo, a pour sa part indiqué que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires constitue une voie importante et pratique qui nous conduira vers un monde exempt d'armes nucléaires. « Le Prix Nobel décerné à l'ICAN est un appel à la responsabilité mondiale et au besoin. Parce qu'il faut renforcer la diplomatie pour la paix », a-t-il ajouté, tout en signifiant qu'il existe une inquiétude réelle et croissante quant à cette menace vis-à-vis de l'humanité.

Une menace posée par l'existence continue d'armes nucléaires. « Environ quinze mille armes nucléaires sont encore existantes dans le monde. Ceci contraint des millions de personnes à vivre dans la peur des activités dangereuses et déstabilisantes. Ce prix de l'ICAN servira à inspirer un nouvel élan, un dialogue et encouragera les Etats à considérer le désarmement comme moyen de prévenir les conflits, de réduire les tensions internationales et de parvenir à une paix et à une sécurité durables" a-t-il conclu.