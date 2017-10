Sénégal: Cohésion sociale - Un essai relève les contradictions des Pulaar du Fuuta Tooro

"On n'est jamais mieux pris dans et par son objet que lorsqu'on cherche à comprendre son propre groupe social. Le risque de subjectivité est relativement élevé ici par la double appartenance ethnique et de caste", tient à souligner Harouna Sy par souci d'objectivité scientifique, concernant l'étude de la société pulaar du Fuuta Tooro dont il est membre.

"Il semble que le Fuuta Tooro soit un espace géopolitique suffisamment pertinent par son peuplement et sa continuité territoriale, pour une réinterrogation de l'objet et des théories produites pour son intelligibilité", explique-t-il, concernant l'opportunité de cette enquête.

Cette transformation devrait également concerner les "valeurs" et les "anti-valeurs" de cette communauté, et elle est à opérer "de manière consensuelle" par ses membres, "car une société qui ne se remet pas en question (... ) écrit par anticipation son épitaphe ou son oraison funèbre", analyse M. Sy.

"On prête à un universitaire pulaar, auquel on reprochait d'être conservateur, la réponse suivante : +Parce que j'ai quelque chose à conserver.+ Il a raison. Mais la réponse à cette question n'est pas individuelle, elle est collective", écrit-il.

Selon Harouna Sy, la politique peut être le théâtre d'expression de cette adversité entre membres de la communauté pulaar du "Fuuta Tooro", c'est-à-dire "l'espace socioculturel et géopolitique mitoyen entre le Sénégal et la Mauritanie", où il a mené l'enquête donnant lieu à son essai.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.