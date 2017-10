Cameroun: L'artiste Sergeo Polo ré-invente l'amour avec son album "Fleur et Vénus"

interview

Alors que sa dernière trouvaille bas les records de vues sur YouTube, l'album de 11 titres "FLEUR ET VENUS" reste l'un des albums qui nous transporte complètement dans l'amour. Nous sommes allés à la rencontre de l'artiste pour mieux comprendre et vous livre ici son sentiment.

Bonjour Sergeo Polo, pourquoi ce titre "Fleur et Vénus"?

Bonjour à Vous, et Bonjour à tous mes Fans de part de monde. L'amour est la plus belle chose qui soit. La vénus est une Femme d'une grande beauté, j'ai tenu à lui offrir des Fleurs et des mélodies d'amour c'est pour cela que j'ai appelé cet album Fleur et Vénus.

Tout une ode a la femme, est ce une manière pour vous de dire aux hommes comment doit on considérer une femme?

La femme est la mère de l'humanité, j'essaye à chaque fois dans mes chansons de lui rendre un hommage bien mérité.Pourquoi un single en association avec Locko? Ahhhh ... Locko est l'une des plus belles voix du Cameroun tout comme Dynastie le Tigre, Mr Léo, Daphné, Coco argentée, Jaky Kingue , Salatiel et autres... . Locko chante l'amour comme moi, il a été au Studio quand j'enregistrais cette chanson et a voulu partager son talent avec moi. Sa touche personnelle a plutôt été formidable et très bien appréciée par tous les mélomanes. C'est jamais parce qu'il est au-devant du paysage musical Camerounais en ce moment.

Est ce vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, la musique jeune passe mieux?

J'écoute toutes les Musiques produites au Cameroun ces derniers temps avec une attention très particulière, dans cette musique dite jeune je retrouve du Makossa. Si pour vous elle passe mieux c'est bien, Ma chanson : Fleur et Vénus c'est du Makossa et en 1 semaine de sortie à déjà plus de 150.000 vues sur YouTube ça dit aussi que le Makossa est toujours vivant.

De vous à moi, quel est le message final que Sergeo Polo veux nous transmettre dans cet album?

Cet album célèbre la femme dans sa splendeur, une invitation à célébrer l'amour tous les jours. A faire l'amour plutôt que la guerre. Disons à ceux que nous aimons que nous les aimons, disons le-leur aujourd'hui c'est aussi là le message de ce nouvel album.

Votre dernier mot.

Permettez-moi de remercier du fond de mon cœur DIEU le père pour sa grâce et ses bénédictions, tous les Collègues musiciens qui ont travaillés à la réalisation de cet album, ma Mère et ma famille, mes nombreux Fans qui font de moi ce que je suis aujourd'hui, tous les Médias pour le soutient sans cesse à la Culture de mon Pays le Cameroun.