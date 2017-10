Cameroun: Mairie de Bangangté - Un nouveau véhicule pour les travaux de terrain

Réceptionné officiellement par le Maire de la commune de Bangangté Celestine Ketcha Courtes, le Véhicule de type pick-up 4x4 Ranger double cabine de marque FORD, est le tout nouveau don octroyé à la commune de Bangangté dans le cadre du projet Energie Renouvelable et Durable.

D'un coût global à l'achat s'élevant à 20 860 000 Fcfa (Vingt Millions Huit Cent Soixante Mille) avec seulement une participation de 3 375 000 Fcfa (Trois Millions Trois Cent Soixante Quinze Mille) soit environ 6,18% du montant global déboursé par la Mairie de Bangangté, ce véhicule vient prévenir les probables déplacements pour réaliser la maintenance des ouvrages que devront effectuer l'équipe technique chargé d'implanter les lampes solaires sur l'ensemble de la superficie de la Mairie.

Après un tour dans la ville escorté par une « armée » de mototaximens de la ville, le pick-up conduit par Mme Célestine Ketcha epse Courtes, elle-même au volant, sera présenté au Préfet Haman Wabi qui donnera la caution de l'autorité administrative.

D'après plusieurs informations, dans quelques jours et plus précisément le 23 Octobre 2017, les premières lampes solaires de la ville seront posées à l'hôpital de district de Bangangté. Fruit d'une coopération intense entre le Réseau des femmes Maires du Cameroun (REFELACAM) et l'Association internationale des Maires Francophones (AIMF) ce vaste projet est la concrétisation d'une coopération Nord-Sud qui ne demande qu'à être encore plus raffermie.

Si la commune de Bangangté accueille son véhicule, il est à noter que le projet d'implantation de lampes solaires bénéficiera également à plusieurs autres communes du Cameroun à l'instar de : FOKOUE, MAYO OULO, ANGOSSAS, AFANLOUM, MINTOM et MBENGWI. Toutes ces communes dirigées par des femmes à la tête des exécutifs démontrent à suffisance la participation active dans le développement d'un Etat de la femme.

Lutte contre le changement climatique

Au départ du projet Energie Renouvelable et Durable dont bénéficie aujourd'hui les communes de Bangangté et celle de Fokoué dans leur phase pilote avec l'implantation concrète de plusieurs lampes solaires hybrides, existait une volonté de faire front aux nombreuses variations de climat que causent les changements climatiques sources d'instabilité environnementale.

Dans le contexte camerounais, l'éclairage public dont bénéficiera toutes ces communes dirigées par des femmes par l'implantation des lampes solaires, rentre dans la préservation de l'environnement car permettant à long terme aux populations des localités ciblées de réduire par exemple leur consommation de pétrole dans les lampes qui polluent l'environnement. Avec à disposition une lumière propre alimentée par la nature, ces populations devraient peu à peu migrer vers l'habitude de l'utilisation à terme d'instrument prenant la technologie solaire afin d'abandonner celle actuelle qui pollue.

Pour atteindre cette première phase concrète du projet qui débute par la Commune de Bangangté, il aura fallu, d'après des sources, l'implication singulière de Mme Ségolène Royal ex-Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et de René Emmanuel SADI, Ministre Camerounais de l'Administration territoriale et de la décentralisation concrétisant ainsi la volonté du Chef de l'Etat S.E Paul BIYA.

Ce projet global qui est mis en œuvre avec le partenariat de l'Association Internationale des Maires Francophones, la Fondation Veolia, l'Ademe, le Gouvernement Français à travers son Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le Gouvernement du Cameroun par l'implication du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, du Feicom, est encore loin d'avoir fourni toutes ces surprises.

Après Bangangté au lendemain de ce don et de l'implantation concrète des premières lampes le 23 Octobre 2017 prochain, place à la Commune de Fokoué d'où partira un chronogramme bien précis de réception de lampes solaires hybrides dans plusieurs autres communes pour un pays éclairé et soucieux de la préservation de l'environnement en œuvrant pour le développement.