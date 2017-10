Sénégal: Me Augustin Senghor, président Fsf - « On est sur la bonne voie, mais il faut se remettre au travail »

Le Sénégal est certes sur la bonne voie menant au Mondial russe dans moins d'un an, mais ce n'est pas encore acquis. Il reste peu de chemin à faire après l'opération commando réussie à Praia samedi, mais l'objectif n'est pas atteint.

Le président de la Fsf en est bien conscient. Me Augustin Senghor prône la sérénité et insiste surtout, sur une grande concentration pour la suite.

Il était sous haute tension samedi dans la loge officielle du stade national de Praia. Notamment pendant la première période, mais aussi dans les dernières secondes de ce match couperet aux allures d'une finale. A l'image des autres membres, Me Augustin Senghor a poussé un ouf de soulagement quand l'arbitre égyptien a mis fin à la partie. Dans les couloirs des vestiaires, le téléphone collé à l'oreille, le président de la Fédération affiche un large sourire. Certainement, il répondait aux appels d'encouragement et aux félicitations des Sénégalais soulagés après avoir vécu ce match décisif.

« Dès le début, nous avions dit que dans ce groupe, la qualification se jouerait jusqu'à la dernière journée. Et cette avant-dernière journée était un tournant important », reconnaît le président de la Fédération sénégalaise de football. Il se félicite notamment de « l'état d'esprit du groupe, car les joueurs ont montré aujourd'hui (samedi) la vraie valeur de l'équipe sénégalaise actuelle ». Toutefois, il pense que c'est encore tôt de savourer la qualification. « Après avoir jubilé aujourd'hui, il faut revenir sur terre. On n'y est presque certes, mais ce n'est pas encore fait.

Il faut continuer à travailler dans le sérieux. Il faut plus de concentration, de l'humilité pour aller au bout de cette aventure qui devrait nous mener en Russie », recommande le président de la Fsf. Et de tirer son chapeau à l'équipe car il pense que « les joueurs ont réussi leur job (samedi) et qu'on est sur la bonne voie ». Mieux, il reste convaincu qu'une « équipe du Sénégal comme celle-là, on en redemande », car « en plus du talent, il y a aussi beaucoup d'engagement, avec beaucoup de motivation et de concentration permanente. Malgré les conditions atmosphériques difficiles, ils ont sorti le grand match.

Je pense qu'ils ont été aujourd'hui à la hauteur des attentes, non seulement des Sénégalais mais aussi du Monde entier qui les considère comme l'une des meilleures équipes africaines », apprécie Me Senghor qui se veut, encore une fois, prudent. En effet, « après avoir savouré cette belle victoire, il faut se reconcentrer, parce que le mois de novembre, c'est déjà demain. Il va falloir donc bien se concentrer et se préparer pour ce match contre l'Afrique du Sud. Il va donc falloir se remettre déjà au travail », conseille le patron du football sénégalais.

Son premier vice-président, Saër Seck, abonde dans le même sens. « Quand on vit avec ce groupe, on sent que les joueurs ont l'amour de ce maillot national. Je pense que cette équipe mérite de la part du public sénégalais beaucoup plus d'attention, un plus grand soutien et une plus grande considération. On avait un petit désamour après le match contre le Burkina Faso, mais je pense que c'est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe s'est réconciliée avec son public pour une idylle qui va durer longtemps », espère le président de Diambars de Saly, par ailleurs président de la Ligue sénégalaise de football professionnel.