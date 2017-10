Tchad: Les réformes constitutionnelles divisent les Tchadiens

Au Tchad, un projet de réformes constitutionnelles suscite la polémique dans le pays. Le rapport d'un groupe de techniciens chargés de faire des propositions qui crée la polémique.

Pas moins de 70 propositions sont contenues dans le rapport dont les fuites font réagir les Tchadiens. Parmi ces propositions, il y a la limitation du mandat présidentiel et celui des parlementaires. Si la réforme est adoptée, en 2021 par exemple, le président de la République sera élu pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois.

Les députés, les sénateurs et les conseillers municipaux auront un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Mais ce qui met certains Tchadiens en alerte, c'est la proposition sur la réforme territoriale qui impliquerait une fusion de certaines régions en dépit des différences ethniques. "Nous avons travaillé sur une hypothèse de création à peu prêt d'une douzaine de provinces qui vont absorber les vingt- trois régions existant aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur cette hypothèse et finalement, nous avons décidé de le prévoir dans notre rapport. Deuxième hypothèse avec peut être un peu plus de provinces c'est-à-dire aller vers quatorze ou quinze provinces au lieu de rester figer sur les douze que nous proposions initialement" assure Abdoulaye Sabre Fadoul, Secrétaire général du gouvernement et rapporteur du comité technique auteur du rapport.

"Le faite de fusionner certains départements, certaines régions aujourd'hui en provinces et de rapprocher certaines populations n'augure rien de bon,simplement, parce que certains vont croire perdre certans de leurs privilèges et d'autres ne sont pas prêts à se soumetre à des voisins qu'hier encore, n'étaient pas dans la même circonscriptions administrative et avec qui, ils n'avaient pas de liens de subordination" estime pour sa part Evariste Ngarlem Tolde enseignant, chercheur à l'université de N'Djaména. Pour lui, de nombreux conflits passés ont entraîné une fracture au sein de la société tchadienne.

Le processus est en marche

Le projet de réformes constitutionnelles devrait se poursuivre avec une présentation prochaine des propositions au haut comité chargé des reformes. Celui-ci soumettra l'ensemble du document au débat lors d'un forum national. Suivra la validation par voie référendaire ou parlementaire.