Mauritanie: Les indicateurs économiques mauritaniens restent positifs

D'après une mission du FMI, les indicateurs économiques de la Mauritanie suggèrent une reprise de l'activité, l'inflation a été stabilisée à 2,2% en août, et les perspectives sont favorables malgré les incertitudes liées à la pluviométrie cette année.

Selon la même source, le programme économique des autorités mauritaniennes privilégie une croissance inclusive et durable, en mettant l'accent sur la diversification de l'économie, la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie des populations, notamment dans le cadre de la Stratégie de Croissance et de Prospérité Partagée (SCAPP).

Les autorités mauritaniennes et la mission du FMI ont fait des progrès considérables dans leurs discussions sur un programme économique et des mesures de réformes qui pourraient être appuyés par un nouvel accord au titre de la FEC du FMI couvrant la période 2017-20, visant à préserver la stabilité macroéconomique et soutenir la croissance inclusive.

De même, les autorités et la mission ont convenu de continuer les discussions dès la semaine prochaine à Washington, en marge des assemblées annuelles du FMI, en particulier sur le programme d'investissement public, la politique budgétaire, et les réformes en matière de finances publiques et de politique monétaire.