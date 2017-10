Tunisie: A prendre bien au sérieux !

Le débat sur «Les médias et le terrorisme» ne prend décidément pas fin. En fait, il n'a jamais pris fin. La raison ?

La relation est «symbiotique», expliquent les chercheurs .A vrai dire «ils y ont, tous deux, intérêt». L'objectif du terrorisme est moins de «tuer que d'effrayer le maximum de gens»(R .Aron). Et malgré leur sincérité, leur engagement, leur bonne volonté, les médias résistent peu à l'attrait de l'audience en traitant de cette «sorte» de sujets.

Bien sûr, au fur et à mesure des attentats, les Etats ont réagi. Ils ont érigé des lois, ils ont durci la répression.

L'institution journalistique s'est, elle aussi, réorganisée en conséquence. « Interdictions» diverses : de glorification posthume, de diffusion d'images, de révélation d'identités, etc. Avec des mises en garde, des mises en demeure, des pénalisations. Contournées, toutes, néanmoins. Le débat ressurgit, la controverse reprend, à chaque fois, parce que personne, en toute apparence, ne prend la question bien au sérieux. Personne n'y apporte la juste et nécessaire pensée.

Où réside le problème du traitement médiatique du terrorisme ?

Nous avons déjà des réponses. Pratiques, logiques, issues d'une «introspection» de la profession, de ses premières précautions : globalement, dans le «que dire», «que montrer», dans le comment «ne pas faire le jeu des attaquants», «ne pas porter atteinte à la mémoire des victimes», «ne pas travestir la vérité». Des réponses «insuffisantes» au regard d'autres chercheurs qui pensent, au contraire, qu' «en parler librement» dans les médias joue «un rôle thérapeutique», «permet de se rassembler autour d'une même émotion». Deux extrêmes. C'est dire la difficulté. On a été choqués, l'autre soir, par la présence à «Andi manqollek» de l'épouse et de la mère d'un des «recrues» de Daech qui venait de se faire exploser à Reqqa, tuant plus d'une soixantaine d'innocents. Choqués, sans doute, parce que l'on ne comprenait pas bien les motifs d'une telle invite.

Alaâ Chebbi a insisté, tant bien que mal, sur le «drame d'une famille» et «le malheur de deux petits orphelins». Mais pendant tout ce temps, sur le plateau, femme et belle-maman s'épanchaient «sec» pour le «bourreau daechien». L'étalage faisait sûrement« scoop». On eût préféré l'abstention.

On n'aborde pas un thème aussi grave et complexe que le terrorisme avec le mélo de la télé-réalité. Mais avec la pertinence du sociologue et la rigueur de l'historien !